alexandra-rosenfeld-:-combien-de-poids-a-t-elle-pris-lors-de-ses-grossesses-?

C’est avec beaucoup de sincérité qu’Alexandra Rosenfeld a pris la plume. Miss France 2006 publie ce jeudi 7 avril son premier livre, Ma méthode bien-être (Ed. Robert Laffont) dans lequel elle donne des conseils à ses lectrices afin de trouver leur juste place. Conseils alimentaires, méthodes de yoga… Elle y livre ce qui a fonctionné pour elle, tout en y dévoilant des aspects très personnels de sa vie. A l’instar de ses filles, Ava et Jim, respectivement âgée de onze et deux ans. Elle ne tarit pas d’éloges sur ses deux merveilles. De son aînée, Alexandra Rosenfeld raconte qu’elle est “très douce, bienveillante et généreuse“. “Elle m’a fait grandir et m’a appris à ne retenir que l’essentiel, à ne me tourner que vers ce qui me correspond vraiment“, explique-t-elle, précisant qu’elles sont “extrêmement soudées“.

De sa petite dernière, née de ses amours avec Hugo Clément, la professeure de yoga s’émerveille : “C’est une petite fille joyeuse qui rit en permanence, elle est aussi très câline. Elle rayonne“. Pas de doute, cette mère de famille est comblée. Elle n’aurait pas pu rêver mieux. Cerise sur le gâteau : ses kilos de grossesse se sont très rapidement envolés. Il faut dire qu’elle a été aidée, puisqu’elle a pris très peu de poids lorsqu’elle était enceinte de ses filles. “J’ai une morphologie très fine, j’ai toujours mangé sans grossir – même lors de mes grossesses, je n’ai pris que 6 kilos pour Ava et 8 kilos pour Jim“, écrit la grande copine de Valérie Bègue. On est donc loin des 9 à 15 kilos supplémentaires recommandés en général pour une personne dont l’IMC est situé entre 20 et 27. Il est même conseillé à celles dont l’IMC est inférieur à 20 de prendre 12 à 18 kilos pendant leur grossesse.

Alexandra Rosenfeld a “toujours mangé n’importe quoi sans grossir”

Mais à sa décharge, Alexandra Rosenfeld a un métabolisme à faire des envieux. “J’ai toujours mangé n’importe quoi sans grossir ! Je ne buvais jamais d’eau, mais plutôt du soda. En plus de mes repas et de mes grignotages, j’absorbais quasiment tous les soirs des bols de céréales devant des séries…“, avoue-t-elle. De quoi provoquer la jalousie de ses copines. “La nature est mal faite, c’est fou de pouvoir manger autant sans prendre un gramme…“, déploraient sans cesse ses amies. Malgré l’avantage que cela pouvait représenter, Alexandra Rosenfeld a néanmoins tiré un trait sur ses mauvaises habitudes alimentaires depuis longtemps, privilégiant désormais un régime plus sain.

Alexandra Rosenfeld © Pierre Perusseau

Jim, Alexandra Rosenfeld et Ava © Instagram

Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld © COADIC GUIREC

Alexandra Rosenfeld © CEDRIC PERRIN

Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld © COADIC GUIREC

Alexandra Rosenfeld © Christophe Clovis

Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld © COADIC GUIREC

Ava, Hugo Clément et Jim © Instagram

Ava © Instagram

Ava, Hugo Clément et Jim © Instagram

Jim et Alexandra Rosenfeld © Instagram

Jim et Alexandra Rosenfeld © Instagram