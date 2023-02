Alexandre Aragon é o novo secretário de Segurança de Porto Alegre, anuncia Sebastião Melo

Novo titular da pasta é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar (BM). Aragon substituirá o coronel Mário Ikeda, que vai assumir como adjunto no governo do estado. Alexandre Aragon, à direita, será o novo secretário de segurança de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou neste domingo (19) o novo secretário municipal de Segurança. O cargo será ocupado pelo tenente-coronel da reserva da Brigada Militar (BM) Alexandre Augusto Aragon. A cerimônia de posse será realizada na quinta-feira (23).

Nos últimos dois anos, o coronel Mário Ikeda, também da BM, esteve à frente da pasta. Ele vai assumir como adjunto no governo do estado.

“Ikeda deixou contribuições importantes na integração tecnológica e na estruturação de projetos para qualificar a Guarda Municipal. O Aragon trará, agora, toda a sua experiência de campo para fortalecer a estratégia de ação com os novos concursados e somar à atuação das forças estaduais pela segurança pública em Porto Alegre”, afirma Melo.

Ao longo da carreira, Aragon participou de diversas missões internacionais. Conforme a prefeitura, o oficial da reserva também foi secretário nacional de Segurança Pública, comandante-geral da Força Nacional e integrou o gabinete de gestão integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Na administração pública, ele atua como coordenador para ações de recuperação do Centro Histórico, na Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas.

