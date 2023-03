alexandre-de-moraes-determina-soltura-de-moradora-de-franca,-sp,-presa-por-atos-golpistas-no-df

Shara Silvano Silva, de 23 anos, está na lista de 149 mulheres que tiveram liberdade provisória concedida. Jovem responde por incitação ao crime e associação criminosa. Shara Silvano Silva, moradora de Franca (SP), presa nos desdobramentos dos atos golpistas em Brasília (DF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a soltura de 149 mulheres, entre elas a moradora de Franca (SP) Shara Silvano Silva, presas pelos desdobramentos dos atos golpistas que causaram a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro.

Ao todo, 149 mulheres tiveram a liberdade provisória concedida na quarta-feira (8). Shara, de 23 anos, foi presa em flagrante no dia 9 daquele mês, em frente ao Quartel-General do Exército. Onze dias depois, a prisão foi convertida em preventiva.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Shara em dois crimes: associação criminosa e incitação ao crime. O g1 procurou a defesa da jovem, mas não obteve resposta até a última atualização do texto.

Proibições

Enquanto estão em liberdade, Shara Silvano e as outras 148 mulheres terão que seguir uma série de medidas, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acessar redes sociais. Elas ainda estão impedidas de deixar o país.

Em um perfil na internet, a jovem se declarava apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes do segundo turno das eleições 2022, chegou a publicar uma imagem com a mensagem “Sou Shara e voto Bolsonaro”.

A decisão

O STF concedeu 407 liberdades provisórias com medidas cautelares às mulheres, sendo que 82 permanecerão presas durante o processo.

Moraes negou 61 pedidos de liberdade provisória por mulheres que foram denunciadas por crimes mais graves. O ministro entende que a prisão, nesses casos, é necessária para a garantia da ordem pública e para não atrapalhar as investigações.

Segundo o STF, considerando todas as mulheres detidas por relação com os atos golpistas:

407 mulheres já foram colocadas em liberdade provisória, sendo 149 nesta quarta;

82 mulheres continuam presas, incluindo as 61 que tiveram pedido negado nesta semana.

Moraes decidiu ainda conceder liberdade a quatro denunciadas por crimes mais graves, mas que estão com comorbidades, como câncer, ou são as repensáveis por crianças com necessidades especiais.

Essas mulheres são acusadas de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaristas radicais invadem Planalto, Congresso e STF

