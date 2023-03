alexandre-de-moraes-manda-soltar-6-moradores-de-franca,-sp,-presos-por-atos-golpistas-no-df

Decisão beneficiou outros 46 acusados nesta quinta-feira (2). Até agora, 751 pessoas continuam presas e outras 655 respondem em liberdade com cautelares. Bolsonaristas em atos terroristas em Brasília

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (2) a soltura de mais 52 presos, entre eles seis moradores de Franca (SP), pelos atos golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro.

Todos foram denunciados pela Procuradoria Geral da República (PGR) por incitação ao crime e associação criminosa. A decisão beneficia os seguintes moradores de Franca:

José Edson Ferreira;

Geraldo Aparecido de Oliveira;

Adriana Salvador Plácido;

Ana Maria Anja Cardoso;

Marcos Donizete Freitas;

Maurício Donizete da Silva.

O ministro determinou, ainda, que os 52 acusados sejam monitorados por tornozeleira eletrônica e fiquem em recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana.

O g1 tentou entrar em contato com a defesa de José Edson Ferreira, mas não obteve resposta até a última atualização do texto. A defesa dos demais não foi localizada.

A decisão

O grupo foi preso no acampamento instalado em frente Quartel General do Exército, que era frequentado por golpistas com ideias radicais na Capital federal.

Ao analisar os casos, Moraes considerou que alguns apresentam problemas de saúde ou filhos menores de idade, sendo que a maioria é réu primário.

Com as novas decisões, 751 pessoas continuam presas e outras 655 foram liberadas para responder em liberdade com as seguintes cautelares:

Não poderão usar redes sociais;

Passaportes cancelados;

Porte de armas suspensos;

Terão que se apresentar semanalmente à Justiça;

Não podem se comunicar com outros investigados.

Relembre cobertura do g1 Ribeirão e Franca sobre os atos golpistas

Advogado de Ribeirão Preto preso em Brasília disse que estava na capital por turismo

AGU pede que moradores da região de Ribeirão Preto, SP, sejam condenados por financiamento de atos golpistas

Lista da AGU tem dois moradores de Ribeirão Preto, SP, suspeitos de financiar transporte

Políticos da região de Ribeirão Preto condenam invasão de golpistas em Brasília

Bolsonarista de Guariba grava vídeo e diz estar na linha de frente de atos terroristas em Brasília

Presa no Congresso por ataques aos Três Poderes, advogada de Ribeirão nega depredação de prédios

Invasão à Praça dos Três Poderes: região de Ribeirão Preto tem presos em Brasília

Quem é o suplente de vereador em Nuporanga que está entre os 15 políticos presos

Bolsonaristas terroristas no Congresso

Eraldo Peres/AP

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto, Franca e região

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Atos golpistas no DF: sete moradores de Franca são

pappa2200