alfonso-signorini-al-veleno-sulla-coppia-famosissima-“lui-si-traveste-da-infermiera-e-va-con-gli-altri-uomini”.-sono-proprio-loro

Alfonso Signorini è stufo del modo in cui la stampa italiana tratta i personaggi famosi e ha deciso di sganciare delle vere bombe riguardo i Vip che popolano il mondo del piccolo schermo. Il direttore di Chi è diventato ormai noto come presentatore del Grande Fratello Vip, diventando lui stesso un protagonista da seguire. Nel suo ruolo vediamo bene la caratteristica che lo contraddistingue, quella di essere un grande amante del pettegolezzo. Infatti la sua vera vocazione è quella di scoprire i segreti dei nostri beniamini e svelarli grazie al suo settimanale, che ancora oggi è tra i più aggiornati.

Secondo Alfonso Signorini la stampa italiana è diventata anche troppo dolce nei confronti dei personaggi famosi. A differenza dell’America, dove i Vip sono sempre seguiti dai paparazzi e trovano molto difficile tenere nascosta la loro vita privata. Un esempio è sicuramente quello che è accaduto tra Johnny Depp e Amber Heard, che hanno terminato la loro relazione con una causa durissima e che negli ultimi anni non sono stati assolutamente risparmiati dalla stampa, anzi ne sono stati ancor più devastati. E se un attore che ha interpretato il grande Jack Sparrow viene demolito da un giornale, perché i Vip italiani devono avere un trattamento differente?

Alfonso Signorini non ci sta e adesso ha deciso di parlare. Così, tramite Chi, ha sganciato alcuni incredibili scoop che riguardano alcuni personaggi del piccolo schermo. Si tratta di tradimenti, di particolari feticci, di modi assurdi per risparmiare. I primi a finire sotto la sua penna sono una coppia che consapevolmente si tradisce a vicenda: “Si va dalla strombazzatissima coppia che sorride (ultimamente un po’ meno) solo sulle copertine dei giornali, perché nella vita di tutti i giorni lei è felice soltanto tra le braccia del suo personal trainer e lui nella suite 8 di un cinque stelle lusso ai Castelli romani con l’unica donna che realmente ama”.

Gli indizi sono diversi ma Alfonso Signorini non fa i nomi delle persone coinvolte in questo pettegolezzo. Quindi passa a coinvolgere un attore e i suoi gusti sessuali differenti, protetti dalla moglie che accetta tutto senza problemi: “C’è l’attore, ormai in età, che alla moglie (sua complice) preferisce giovani ragazzi trovati sui siti di incontri, che accoglie in casa travestito da infermiera”. Sicuramente sarebbe uno scandalo per il Vip se si venisse a scoprire chi è. Siamo nel 2022 e la società ancora non è pronta ad accettare certi gusti senza problemi e senza infiniti giudizi.

C’è chi ha paura di ammettere la sua omosessualità per non avere ripercussioni sul lavoro, come ha ammesso di recente Alberto Matano. Figuriamoci se un attore potrebbe ammettere di vestirsi da infermiera e attendere in casa giovani conosciuti su internet. Infine c’è il caso dell’attrice che ha inventato un modo innovativo per risparmiare quando va a cena fuori: “Va in giro con un sacchettino di mosche morte nella borsetta. Le mette nel dolce al ristorante per non pagare il conto”. Alfonso Signorini freme dalla voglia di condividere i segreti dei Vip, ma allora perché non svelare anche i loro nomi?

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Alfonso Signorini al veleno sulla coppia famosissima “Lui si traveste da infermiera e va con gli altri uomini”. Sono proprio loro proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.