alfonso-signorini-battezza-figlio-di-clizia-e-ciavarro:-“dimostrazione-che…”

Battesimo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il padrino è il popolare conduttore

Nelle scorse ore c’è stato un evento speciale per la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Difatti i due innamorati hanno battezzato il loro primo figlio ad Agrigento. E il padrino di quest’ultimo è stato proprio una loro vecchia conoscenza: Alfonso Signorini, che è stato il primo ad aver benedetto il loro amore. Si ricorda che è stata proprio l’influencer qualche mese fa in diretta Tv ad aver chiesto al conduttore di fare il padrino del loro bambino: “Voglio che lo battezzi tu…” E quest’ultimo ha accettato di buon grado. Ovviamente sono stati pubblicati foto e video dell’evento su instagram.

Alfonso Signorini commosso dopo il battesimo di Gabriele Ciavarro: il suo discorso

Successivamente c’è stato anche un party per celebrare il battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ed in questa occasione il popolare conduttore del Grande Fratello Vip, la cui prossima edizione dovrebbe iniziare il 19 settembre, ha voluto fare un discorso, non facendo mistero che i due ragazzi sono la testimonianza vivente che nel reality tutto è vero:

“E’ la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto…”

E questo loro bellissimo sentimento ha riempito di gioia il conduttore e direttore del magazine Chi, il quale ha rivelato quanto segue: “A noi interessa la vita, l’amore, le emozioni….”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro battezzano il loro primo figlio: interviene il conduttore

Alfonso Signorini ha poi concluso questo suo intervento al party per celebrare il battesimo di Gabriele Ciavarro, asserendo di sperare possa essere una guida per lui, visto che i suoi genitori l’hanno voluto fortemente come suo padrino:

“Sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui…”

E’ vero che spesso e volentieri gli amori nati nella casa del Grande Fratello Vip non sono durati, ma a volte è capito pure il contrario, come è successo a loro ed anche ad altri concorrenti. A questo punto non resta che fare i migliori auguri alla coppia e al loro figlio.

L’articolo Alfonso Signorini battezza figlio di Clizia e Ciavarro: “Dimostrazione che…” sembra essere il primo su LaNostraTv.