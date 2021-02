Alfonso Signorini nei guai, Coinvolto nella denuncia. “Deve andare via” Mediaset prende provvedimenti estremi. Fan sotto choc

Selvaggia Lucarelli è una giornalista che critica senza peli con la lingua e gli scivoloni dei vari programmi in onda su Mediaset non sfuggono ai suoi occhi attenti. Dopo aver criticato Maria De Filippi e Uomini e Donne, è il turno di Alfonso Signorini, che è stato chiamato finto cane bastonato. Capo d’accusa, la scelta dei concorrenti del Grande Fratello Vip, “schegge impazzite” che stanno dando vita a siparietti sempre più volgari e perseguibili penalmente. A nulla valgono le squalifiche e le punizioni, le parole pronunciate da questi personaggi ottengono il loro posto nella cronaca giornaliera con successiva risonanza mediatica.

La scelta del cast di un reality show è molto importante e secondo Selvaggia Lucarelli il direttore di Chi sapeva benissimo a cosa andava incontro con le persone che ha chiuso in una casa per molti mesi. “Il punto è che il problema non è il singolo episodio, il problema è endemico. La raffica di espulsioni, di episodi desolanti, di fatti squallidi a cui si è assistito quest’anno al Grande Fratello Vip – e non solo al Grande Fratello Vip – non sono incidenti di percorso, ma il risultato di scelte lucide e strategiche che hanno un fine preciso: quello che accadano episodi che poi finiranno in cronaca.”

L’esperimento di quest’anno si è rivelato disastroso. Sono state ben 5 le espulsioni, tra insulti e bestemmie. Episodi di razzismo e di maschilismo, che nell’epoca del politicamente corretto non possono essere accettati. “C’è da chiedersi a cosa serva ormai il Grande Fratello, ridotto così. Un programma brutto, vetusto, volgare che non ha più nulla a che fare con l’esperimento sociale degli esordi. O meglio, se l’esperimento sociale degli inizi era: mettiamo 10 ragazzi normali in una casa e vediamo che succede, adesso è diventato “mettiamo 10 schegge impazzite nella casa, più magari un Daniele Bossari o una Stefania Orlando per la quota normalità, e vediamo chi sopravvive” scrive Selvaggia Lucarelli.

“Alla fine, non sopravvive nessuno. Neppure la decenza. E no, i comunicati di scuse o il futuro sguardo da cane bastonato del conduttore non servono a nulla, e per una ragione semplice: quei concorrenti entrano nei reality esattamente per la ragione per cui vengono espulsi. È da qui che bisogna partire. Il resto è fuffa.” termina così Selvaggia Lucarelli. Secondo la giornalista, tutti gli accadimenti della casa più spiata d’Italia sono da imputare ad Alfonso Signorini e alla produzione, ben contenti e consapevoli che questi messaggi sbagliati rendano il reality un successo, secondo la linea “Nel bene o nel male, purché se ne parli”.

Oggi a creare nuovo scandalo sono le parole di Alda d’Eusanio. La donna, da poco entrata nella casa del Grande Fratello Vip, non solo ha scatenato la penna di Selvaggia Lucarelli, ma si è beccata anche una denuncia, e con lei lo stesso Alfonso Signorini. Dopo essere stata perdonata per aver pronunciato la parola “ne*ro”, a finire nel mirino è stata Laura Pausini, sulla quale ha detto: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera.. un chitarrista che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi di botte”. Accuse pesanti, che la cantante, insieme al compagno Paolo Carta, ha deciso di non accettare ricorrendo alle vie legali. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Alfonso Signorini nei guai, Coinvolto nella denuncia. “Deve andare via” Mediaset prende provvedimenti estremi. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.