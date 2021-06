Alfredino e gli altri titoli che ricostruiscono i più grandi casi della cronaca italiana

Non solo la tragedia di Vermicinio al centro della produzione Sky. Ci sono diverse docuserie che raccontano i fatti più controversi

Il 21 giugno, su Sky Cinema e su Now, debutta la prima parte di Alfredino – Una storia italiana (la seconda è disponibile dal 28), che racconta, oltre 40 anni dopo, la straziante vicenda di Vermicino, ovvero la storia del piccolo Alfredo Rampi caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981, che ha colpito l’opinione pubblica ed è rimasta scalfita nella nostra memoria. Non è, però, l’unica produzione che attinge dai fatti di cronaca più o meno recenti: vediamone alcune.

1. Alfredino – Una storia italiana

Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production e diretto da Marco Pontecorvo (Nero a metà, L’oro di Scampia), su una sceneggiatura di Barbara Petronio e Francesco Balletta, Alfredino – Una storia italiana è un film in due parti che vuole ricostruire i fatti passati alla storia come l’incidente di Vermicino. Il 10 giugno 1981 un bimbo di sei anni, Alfredo Rampi, cade in un pozzo artesiano e lì muore dopo tre giorni di inutili tentativi per salvarlo. La vicenda tiene con il fiato sospeso tutta l’Italia, che la segue grazie a una diretta-fiume della Rai. Gli accadimenti sono fondamentali per la costituzione della Protezione civile; proprio il mancato coordinamento dei soccorsi è una delle cause del tragico epilogo. I protagonisti della trasposizione sono Anna Foglietta, nei panni di Franca, la madre di Alfredino, Vinicio Marchioni, Francesco Acquaroli, Giacomo Ferrara e molti altri.

2. Veleno

Dopo il podcast e il libro a firma Pablo Trincia, è arrivata su Amazon Prime Video la docuserie, che tenta di mettere ulteriore ordine a una delle pagine più complesse e ambigue della giustizia italiana, nonostante permangano opinioni discordanti. Nel 1997, nella Bassa Modenese, scoppia uno scandalo che porta all’arresto di 20 persone e all’allontanamento di 16 bambini dalle rispettive famiglie, accusate a vario titolo di pedofilia e riti satanici. Dopo anni di battaglie legali da parte dei genitori biologici per ribadire la loro innocenza, si scopre che molte delle testimonianze dei bambini sono state in qualche modo manipolate dagli assistenti sociali. Il regista Hugo Berkeley ricostruisce le voci spesso affrante e incredule che hanno animato questa pagina oscura, tra materiali d’epoca e interviste contemporanee.

3. Sanpa

È stato il fenomeno televisivo a cavallo tra il 2020 e il 2021, e vale la pena recuperarlo se ancora non l’avete visto. Sanpa è la docuserie Netflix che ha riacceso i riflettori sulla complessa storia di San Patrignano, la comunità di riabilitazione fondata, alla fine dei ’70 vicino a Rimini, da Vincenzo Muccioli, leader carismatico non senza nodi. Fin da subito fa scalpore per i metodi fuori dall’ordinario nell’accogliere i tossicodipendenti; con il passare del tempo, però, le accuse e i processi fanno emergere il lato più violento e restrittivo della comunità stessa, scatenando una forte polarizzazione nell’opinione pubblica. La forza di Sanpa è proprio quella di raccontare fatti che sembrano quasi irreali, ma che affondano nelle nella politica e nella società italiane.

4. Il cacciatore

Tornando nel reame della fiction, anche se basata su fatti reali: Il cacciatore è una delle migliori serie prodotte dalla Rai negli ultimi anni, ancora disponibile su Amazon Prime Video. Negli episodi delle due stagioni si racconta la lotta tra lo Stato italiano e la mafia durante gli anni ’90, con un focus in particolare sulla figura del magistrato Alfonso Sabella (interpretato da Francesco Montanari con il nome fittizio di Saverio Barone), la cui battaglia contro la criminalità ha portato all’arresto dei boss Giovanni Brusca, Vito Vitale, Pietro Aglieri e Leoluca Bagarella. Ambientato subito dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, Il cacciatore mostra con grande realismo l’ostinazione ma anche le difficoltà dell’opposizione alla mafia.

5. Lo scandalo di Rignano Flaminio

Ecco un’altra docuserie che racconta pagine tremende della cronaca recente. Il 9 luglio del 2006, mentre il Paese è in attesa della finale dei Mondiali contro la Francia, nella caserma dei carabinieri di Bracciano viene sporta la prima denuncia che porterà al cosiddetto caso di Rignano Flaminio: una bambina di quattro anni racconta ai genitori di aver subito cose indicibili all’asilo; indagini successive concentrano i sospetti su tre maestre e una bidella. I processi si svolgono sommariamente sulle pagine dei giornali, sui social e nei talk show televisivi. Fino ad arrivare al 2014, 12 anni dopo: tutti gli imputati vengono assolti anche in appello, perché i genitori avrebbero manipolato le dichiarazioni dei figli. Con interviste esclusive e immagini inedite, Lo scandalo di Rignano Flaminio, in onda il 28 e 29 giugno sul canale Crime+Investigation, ricostruisce la controversa vicenda che ha trasformato un anonimo centro a nord di Roma in un vero e proprio polo mediatico.