alfredino-fiction-sky:-numero-puntate,-cast,-location,-storia-vera

La tragedia di Vermicino e la morte del piccolo Alfredino – avvenuta tra giugno e luglio del 1981 – sono diventate le pagine più triste della storia d’Italia. Un dramma che ha colpito profondamente tutti gli italiani e che è stato riproposto in tv con una fiction targata Sky.

Prodotta dalla Lotus Production di Marco Belardi, la serie tv è stata prima pensata per Mediaset e solo in un secondo momento promessa a Sky. Come si può immaginare la fiction rievocherà quei tragici momenti riguardanti la caduta in un pozzo di Vermicino del piccolo Alfredino Rampi il 10 giugno del 1981.

Alfredino: una storia vera

La famiglia del piccolo stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in una casa in campagna, da dove Alfredino si è però allontanato da solo. Durante la sua passeggiata, il piccolo si è imbattuto in una buca stretta circa 30 centimetri e profonda 60 metri.

Furono in tanti a prodigarsi per recuperare il piccolo in vita, ma nonostante gli sforzi e l’impegno, Alfredino uscì da quel pozzo privo di vita. In seguito a questa tragica vicenda – che vide un’Italia impreparata – si creò la Protezione Civile.

Il Cast di Alfredino

Per la rappresentazione di un dramma di tale portata, che emozionalmente coinvolse l’Italia intera, la Lotus Production ha scelto un cast d’eccezione. Il ruolo di Franca Rampi, mamma del piccolo Alfredino, è stato affidato ad un volto molto amato dal pubblico televisivo italiano, cioè quello di Anna Foglietta.

L’attore Francesco Acquaroli impersona invece il comandante dei Vigili del Fuoco Elveno Pastorelli, mentre Vinicio Marchioni interpreta il ruolo di quello che fu uno dei personaggi chiave di questa vicenda, cioè quello di Nando Broglio, il vigile del Fuoco che ha tenuto costantemente compagnia ad Alfredino, non lasciandolo mai solo.

Altro volto noto per i telespettatori italiani è quello di Luca Angeletti che interpreta il ruolo del padre di Alfredo, Ferdinando Rampi. Riccardo De Filippis invece si è calato nel ruolo di colui che fu rinominato ‘l’angelo di Vermicino’, Angelo Licheri, ultimo a calarsi all’interno di quel pozzo per salvare il piccolo.

Quando va in onda, repliche e puntate

La fiction Alfredino sarà trasmessa in prima tv su Sky Cinema Uno in due appuntamenti, durante i quali saranno trasmessi due episodi. Il primo è previsto in prime time il 21 giugno, mentre il secondo sarà messo in onda lunedì 28 giugno 2021. Per chi non potesse o volesse rivedere le puntate, potrà farlo in streaming su Now.

Dove è stato girato Alfredino

La miniserie in quattro puntate, che vede la regia di Marco Pontecorvo è stato girato nei dintorni di Roma. Per rendere quanto più verosimile la fiction, sono stati ricreati diversi ambienti. Come ad esempio quello del campo. L’interno del pozzo, invece, è quello di un teatro di posa, utilizzando dei materiali molto realistici.