Alfredino serie Sky: è scontro tra PFM e i produttori

Cosa sta succedendo tra la storica band musicale PFM e la Lotus, casa di produzione della mini serie tv targata Sky ‘Alfredino‘? Nelle ultime ore, infatti, si è assistito ad un botta e risposta mediatico circa l’utilizzo del brano ‘Impressioni di Settembre‘, presente nel drama dedicato alla tragedia di Vermicino.

Il comunicato della PFM

La Premiata Forneria Marconi non ci sta: “La musica ed il testo della canzone rappresentano un inno alla libertà e alla gioia“. Emozioni decisamente contrastanti con i tragici eventi che portarono alla morte del piccolo Alfredino. Una delle pagine più tristi dell’Italia.

“Alfredino è un bambino che è rimasto nel cuore di tutti noi” si legge nella nota diramata dalla PFM, che prosegue dicendo: “La sua tragica scomparsa ha scosso l’Italia intera“. Per queste ragioni i membri della band ritengono che il brano non sia adatto a quelle immagini di dolore.

Il gruppo ha poi precisato che per loro è stato impossibile intervenire, nonostante avvisati. Non detengono infatti i diritti di sfruttamento commerciale del celebre brano del 1971. Il testo ‘Impressioni di settembre’ porta la firma di Mogol e Pagani.

La replica della casa di produzione

Franco Battiano e Marlene Kunz hanno fatto delle nuove versioni del brano. In serata è pervenuta la replica della casa di produzione Lotus.“I diritti per l’utilizzo del brano sono stati regolarmente concessi dalla casa discografica e in nessun caso sarebbero state utilizzate delle musiche senza averne autorizzazione” queste le loro parole.

La casa di produzione ha sottolineato quanto il progetto Alfredino – Una storia italiana sia stato realizzato in accordo con il Centro Alfredo Rampi per la Protezione Civile. Questi ultimi infatti hanno visionato e autorizzato gli episodi per conto della famiglia.

Lo scopo della realizzazione della miniserie è quello di far conoscere ciò che successe a Vermicino. Ma anche raccontare della generosità della famiglia Rampi e del sodalizio tra Franca Ciampi e Sandro Pertini, grazie ai quali si gettò il seme per la creazione della Protezione Civile.