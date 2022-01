alia-shawkat-smentisce-il-flirt-con-brad-pitt:-“nemmeno-lui-era-conoscenza-di-questa-stupidaggine”

L’attrice Alia Shawkat ha smentito il suo presunto flirt con Brad Pitt e si è sfogata contro i gossip sulla sua vita privata.

Alia Shawkat, attrice statunitense di origini irachene, ha smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto rapporto con Brad Pitt, con cui è stata avvistata insieme la prima volta nel 2020. I due, a quanto pare, si frequenterebbero come buoni amici ma tra loro non ci sarebbe nulla di più. La stessa Alia Shawkat ha dichiarato di aver messo Pitt al corrente dei gossip in circolazione su di loro e ha anche affermato che l’attore non ne sarebbe stato a conoscenza:

“Lui non legge tutte queste stupidaggini. Quindi gli ho dovuto dire: ‘Ma lo sai che tutti pensano che ci stiamo frequentando? E sono seguita dai paparazzi?’. E lui mi ha detto: ‘Mi dispiace, succede. Se esci con me, succede’. Non era a conoscenza di tutto ciò”, ha affermato. I due, dunque, sarebbero solamente buoni amici.

Brad Pitt: la vita privata

Dopo la controversa rottura da Angelina Jolie e la battaglia legale per cercare di ottenere la custodia dei figli, Brad Pitt si è sottoposto a un lungo periodo di riabilitazione presso gli alcolisti anonimi e, a quanto pare, oggi sarebbe single.