Aliado de Lira é nomeado ministro do Tribunal de Contas da União

Deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) foi aprovado pela Câmara e pelo Senado para vaga na Corte de Contas e nomeação foi publicada no ‘Diário Oficial da União’ desta quarta (1º). O deputado Jhonatan de Jesus e o presidente da Câmara, Arthur Lira, em imagem de 2021

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) foi nomeado nesta quarta-feira (1º) ministro do Tribunal de Contas da União.

Com a nomeação, publicada no “Diário Oficial da União”, será agendada uma data para a posse do parlamentar no novo cargo.

Aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Jhonatan de Jesus ocupará vaga aberta com a aposentadoria da ministra Ana Arraes.

A cadeira a ser ocupada é uma das que cabe à Câmara a indicação. O TCU é composto por nove ministros – seis são de indicações do Congresso, sendo três da Câmara e três do Senado. O presidente da República também tem direito a definir três ministros.

Jhonatan de Jesus foi eleito para a vaga pela Câmara no dia 2 de fevereiro. Ele recebeu 239 votos e derrotou o ex-deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que teve 174 votos; e a deputada Soraya Santos (PL-RJ), que ficou com 75 votos.

Na semana seguinte, no dia 8 de fevereiro, o Senado referendou a decisão da Câmara por 72 votos a 2.

O cargo de ministro do TCU é vitalício, ou seja, o titular permanece na cadeira até atingir a idade prevista para aposentadoria, que é de 75 anos. Jhonatan de Jesus está com 39 anos.

Nomeação de Jhonatan de Jesus foi assinada por Lula nesta terça-feira (28) e publicada no ‘DOU’ desta quarta-feira (1º)

Reprodução

Jhonatan de Jesus

Nascido em Boa Vista (RR), é formado em medicina e, na Câmara, atuou em comissões como a de Fiscalização Financeira e Controle (titular) e a de Finanças e Tributação (suplente).

Jhonatan também presidiu a Comissão de Minas e Energia da Câmara (2017-2018). Deputado desde 2011, a político está em seu quarto mandato parlamentar.

Integrante do chamado Centrão, Jhonatan de Jesus é filho do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

O Tribunal de Contas

O TCU tem, entre as atribuições, analisar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República e fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União.

A Constituição estabelece que, para ocupar a vaga, é necessário ter mais de 35 anos e menos de 65 anos, idoneidade moral e reputação ilibada e também notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública.

