alice-basso,-che-voglia-di-farsi-ammirare:-ha-solo-un-asciugamano-foto

Una Alice Basso più sensuale che mai dà spettacolo su Instagram. La donna è più sensuale che mai, che fisico da favola.

Alice Basso ammalia i suoi followers con uno scatto dall’hotel dove si trova. La bellissima veneta si è concessa qualche giorno di relax ma ogni momento è sempre buono per lavorare come influencer. E per incantare gli ammiratori con qualche scatto dal quale fare emanare tanta sensualità. Lei del resto sa come fare per far si che gli altri incollino gli occhi sulle sue magnifiche forme. Ma non occorre mai dimenticare che il suo cuore appartiene ad un unico fortunatissimo.

Si tratta infatti di Marco Ferrucci, il suo compagno, al quale ha dato anche due bambini: Brando e Morgan. I due stanno insieme dal 2009, anno in cui si sono sposati. Ed Alice Basso ha ricordato la cosa giusto qualche giorno fa. Ovviamente con una fotografia dato in pasto ai propri fans sui social. Nello scatto lei compare tra le braccia del suo amatissimo uomo, che la protegge e le dà tanto amore. Nonostante una differenza di età rilevante, l’affiatamento tra loro è sempre intenso e ad alti livelli come se fosse il primo giorno.

Alice Basso, uno spettacolo di donna

La Basso è nata a Dolo, in provincia di Venezia, il 1° giugno 1987. Marco invece è del 1964 ma il suo aspetto è decisamente portato per il giovanile. Merito anche della sua professione di dj. L’uomo è anche il primo sostenitore di lei, che di cose ne ha fatte nella vita. Da giovanissima Alice ha svolto diversi lavori per poi imporsi come modella e successivamente anche come influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Nonostante adesso sia una mamma a tempo pieno, la veneta ha anche compiuto una fortunata escursione nel mondo della imprenditoria. Nel settore dell’abbigliamento lei ha lanciato una sua linea personalizzata. Ed ora riscuote ulteriori consensi facendosi vedere in un selfie in cui indossa solo un asciugamano. Lei scrive: “Vorrei una casa piena di specchi. Ma dicono che trasmettono brutte energie…sarà vero? Ci credete?”.

