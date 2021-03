Alice Basso, motori che passione: un sorriso che stende – FOTO

Alice Basso attira l’attenzione dei suoi fan svelando la sua grande passione per i motori e confermando la solita bellezza da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

E’ una delle influencer più famose d’Italia, il suo volto su Instagram è da diverso tempo ben noto agli appassionati. Il fascino esplosivo e al naturale di Alice Basso è irresistibile. La veneziana classe 1987 è inconfondibile per ricorrere spesso a mostrare la sua bellezza con meno filtri possibile, avendo dichiarato anche apertamente di andare fiera dei suoi piccoli inestetismi come la cellulite. Un fascino al naturale che i fan apprezzano moltissimo, a suo modo anche decisamente trasgressivo viste le pose ammalianti in cui si immortala e anche i numerosissimi tatuaggi che la caratterizzano. Il primo, fatto all’età di soli 14 anni. Madre di due bambini, Brando e Morgan, avuti dal compagno Marco Ferrucci, ha sfilato spesso ed effettuato shooting per brand famosi, meritandosi una certa notorietà, testimoniata dai 733mila circa followers su Instagram, un numero ragguardevole.

LEGGI ANCHE ——-> Alice Basso, che voglia di farsi ammirare: ha solo un asciugamano FOTO

Alice Basso, con lei donne e motori sono solo gioie: affascinante come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Alice svela quest’oggi anche un lato di se stessa che forse non tutti conoscevano. Vale a dire, la sua passione per i motori. La vediamo in questa foto seduta su di un’auto da corsa, una passione che conferma anche chiedendo alle sue followers femminili a chi piacciano. Belle non solo da guardare, per lei, ma anche da guidare: “Mi devo ancora regalare un giro in pista, con me alla guida!”, scrive infatti nella didascalia.

LEGGI ANCHE ———> Alice Basso, il tris di scatti in intimo: fisico micidiale – FOTO

Non bastasse, Alice come sempre si mostra super affascinante. Anche in assenza di abiti particolarmente provocanti, questa volta, non importa, anzi. Le basta esibire il solito sorriso che scioglie il cuore dei fan e le garantisce la consueta pioggia di like e commenti. Un nuovo trionfo della esuberante influencer, chissà che prossimamente non ci regali davvero qualche immagine alla guida.

L’articolo Alice Basso, motori che passione: un sorriso che stende – FOTO proviene da Ultimaparola.com.