alice-campello,-insulti-e-minacce-alla-moglie-di-morata:-“vengo-a-casa-tua-e-ti-brucio”

Insulti e minacce su Instagram per Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata. La denuncia arriva dalla diretta interessata, che nelle sue storie su Instagram posta gli screen dei messaggi ricevuti durante la partita tra Italia e Spagna, che ha visto il calciatore spagnolo protagonista per la sua squadra, sia per il gol del momentaneo pareggio, sia per il rigore sbagliato che ha di fatto mandato in finale gli azzurri.

Insultati i figli di Alice Campello e Alvaro Morata

Messaggi pesantissimi, quelli inviati dagli utenti alla modella 26enne, che riguardano suo marito e i tre figli della coppia, Leonardo, Edoardo e Alessandro. “Non ti azzardare a postare le foto del gol di Morata se no vengo a casa tua e ti brucio in diretta Instagram”, ma anche parole che non vale la pena riprendere. Una denuncia esplicita, quella di Alice Campello, cui segue un messaggio personale di commento alla cosa:

Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di “Italiani” ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile.

Le minacce subite da Alvaro Morata

Le minacce subite da Alice Campello fanno seguito a quanto era già successo nei giorni scorsi ad Alvaro Morata, insultato e minacciato in Spagna dopo i gol sbagliati a Euro 2020. Era stato proprio il calciatore della Juventus a raccontarlo in un’intervista a Radio Cope, nel corso della quale si era sfogato: “Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia, Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Forse qualche anno fa, sarei stato ‘incasinato’, ma sto bene. Ho passato qualche giorno isolato da tutto”.