Alice Campello, Lady Morata in bikini alza le temperatura: il balletto è bollente

Alice Campello infiamma i fan con il suo ultimo post, avete visto che spettacolo? Il web implode e i follower crescono sempre di più.

Alice Campello è una delle influencer più in voga degli ultimi tempi. La moglie di Alvaro Morata è molto seguita dal web, i suoi follower sono arrivati quasi a tre milioni e le sue foto sono virali.

Ha solo ventisei anni ma ne dimostra di più visto anche il fatto che è già mamma di tre bambini. Ha una vita frenetica tra lavoro e famiglia e un futuro tutto da scrivere.

Alice Campello: in bikini è afrodisiaca – VIDEO

Alice Campello posta su Instagram vari momenti della sua giornata, tra lavoro e tempo libero. Non rinuncia a condividere con il web la sua vita.

Da poco ha appena pubblicato un video in costume che ha già fatto il giro del web. Capelli sciolti e bikini rosa, un fisico da fare invidia e tanti commenti e like per la bella influencer.

Sui social riporta anche alcuni particolari della sua vita: la ragazza segue un’alimentazione e si mantiene in forma con tanto sport.

Attualmente però è in vacanza, o meglio segue suo marito agli Euro2020 e non perde occasione di pubblicare foto allo stadio dove si mostra a fare il tifo per lui.

I due sono molto complici, anche il calciatore è molto giovane. Ha appena compiuto ventotto anni ed insieme formano una coppia meravigliosa. Innamorati l’uno dell’altro, condividono ogni cosa. Qualche giorno fa hanno festeggiato il loro anniversario e Morata ha dedicato un post a sua moglie dove ha scritto che

Buon anniversario amore mio, la prima volta che ti ho visto sapevo che saresti diventata mia moglie. Ogni giorno mi piaci di più e sei il mio orgoglio. Sposa mamá e amica incredibile. Ti amo follemente

LEGGI ANCHE>>>Love Island, Giulia De Lellis è in difficoltà: necessario l’intervento della conduttrice

LEGGI ANCHE>>>Samantha De Grenet e il momento più buio. Colpita da un male terribile

Chissà se vogliono allargare ancora di più la loro famiglia? I due sono ancora molto giovani ed hanno una vita davanti ricca di progetti da realizzare insieme.