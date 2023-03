alice-neri,-lo-strazio-della-mamma-a-modena:-“ricordo-tutti-i-fiori-che-mi-regalava”

Modena, 8 marzo 2023 – Un momento di ricordo unito all’atroce sofferenza e la volontà di renderle onore: a lei e a tutte le donne. Nel pomeriggio i parenti della giovane mamma di Ravarino Alice Neri, brutalmente uccisa quattro mesi fa hanno organizzato un momento di raccoglimento in piazza Grande.

C’era la mamma di Alice, insieme al fratello e agli amici più stretti. ‘Sono qua per dire che Alice era una donna. E come donna è stata uccisa e anche cancellata – afferma Patrizia Montorsi – ricordo tutti i fiori che mi regalava nel giorno della festa della donna e che io regalavo a lei. Conservo ancora tutti i bigliettini che mi scriveva; per la sua cara mamma. Io la conosco, la conosco da quando è nata e sono e sarò sempre orgogliosa di lei’.

