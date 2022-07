Alici al forno come fritte, anzi più buone. Ecco i 2 trucchi per farle croccanti fuori e morbide dentro e mai secche. Pronte in pochi minuti

Alici al forno più buone, croccanti e gustose di quelle fritte. Se le provate non farete mai più quelle tradizionali che spesso, vengono addirittura secche e che sanno di olio più che di pesce. Per non parlare del fatto che al forno mantengono di più le sostanze nutritive, gli Omega 3 di cui sono ricche, e sono decisamente light. I trucchi per farle perfette sono principalmente due e riguardano la marinatura e l’impanatura, e il modo in cui vengono cotte. Per questa ricetta vanno bene anche le acciughe o le sardine, è più una questione di gusto.

Il trucco per farle molto morbide è sicuramente la marinatura con olio e poco limone che però non deve durare più di mezz’ora, l’altro trucco è sicuramente la cottura in forno che deve essere a 220 gradi ventilato e non deve mai superare gli 8 minuti. Solo così le alici saranno super croccanti fuori ma ancora morbide e tenere dentro. Le alici al forno come fritte possono essere un ottimo secondo servite con una insalitina verde fresca o anche un goloso antipasto.

Alici al forno come fritte, Ingredienti

1 kg di alici o di sarde ( l’importante è che siano fresche)

succo di limone q.b.

olio extravergine di oliva, quanto basta

12 gr di semi di sesamo ( se li trovate)

120 gr di pane grattugiato

60 gr di pecorino grattugiato

PROCEDIMENTO

La prima cosa da fare sarà quella di pulire bene le alici. Se il vostro pescivendolo non le ha pulite basterà incidere la pancia del pesce, e staccare la testa. L’importante è togliere la lisca. Una volta pulito e lavato il pesce possiamo passare alla preparazione vera e propria

Mettiamo le nostre alici in un piatto e condiamolo con olio extravergine di oliva e un po’ di limone ( non troppo). Ora copriamo con un foglio di pellicola e lasciamo marinare i frigorifero per almeno 40 o 50 minuti.

Ora rivestiamo una teglia per il forno con della carta e ungetela con dell’olio extra vergine ( un piccolo trucco per non far bruciare la carta forno è quella di bagnarla e poi strizzarla. Non vi preoccupate perché la stessa carta risulterà morbida e non si straccerà).

Passiamo ora alla panatura. Mettiamo del pan grattato in una ciotola con del pecorino e semi di sesamo ( se non trovate i semi di sesamo, potreste sostituirlo con dei semi di lino, papavero, girasole o se proprio non avete tutte queste cose degli arachidi spezzettati. Gli arachidi dopo qualche minuto dalla cottura risulteranno profumati e croccanti).

Ora impanate le alici nell’impasto e poi metteteli nella teglia: cospargete il tutto con un filo d’olio. Cuocete per 10 minuti in forno ventilato a 220 gradi ( preriscaldato). Dovranno risultare dorate. Se avete la friggitrice ad aria meglio ancora. La cottura dovrà essere per 7 8 minuti a 200 gradi. Servite con della maionese oppure salsa aioli. Continua a leggere le ricette con le alici

Alici al forno come fritte, anzi più buone. Ecco i 2 trucchi per farle croccanti fuori e morbide dentro e mai secche. Pronte in pochi minuti scritto su Più Ricette da Redazione.