Una nuova ricetta Cotto e Mangiato anche oggi 25 marzo 2021 ed è la ricetta delle alici con cipollotti in carpione o se preferite vanno bene anche le sardine. Per infarinare il pesce possiamo usare la farina 00 o la farina di riso. Facciamo attenzione a pulire bene il pesce, niente spine, altrimenti non sarà gradevole mangiarle. Attenzione al carpione ci vanno tutti gli ingredienti suggeriti da Tessa Gelisio. E’ una ricetta Cotto e Mangiato semplice ma ci sono più passaggi da seguire e ovviamente friggiamo bene le alici. Ecco come Tessa oggi ha preparato le sardine o alici con cipollotti in carpione, la ricetta per un ottimo secondo piatto, un’ottima cena, soprattutto per gli adulti.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLE ALICI CON CIPOLLOTTI IN CARPIONE

Ingredienti: 250 g di alici o sardine, farina 00 oppure farina di riso q.b., olio di semi q.b., 500 ml di acqua, 500 ml di aceto di vino bianco, 500 ml di vino bianco, 3 gambi di sedano, 50 g di sale fino, 100 g di zucchero, 10 bacche di ginepro, 1 spicchio di aglio, 1 foglia di alloro

Preparazione: versiamo i 500 ml di acqua nella pentola, aggiungiamo l’aceto di vino bianco, il vino, mettiamo sul fuoco e aggiungiamo il sale, i gambi di sedano, lo zucchero, le foglie di alloro, le bacche di ginepro e l’aglio, facciamo bollire. Filtriamo il carpione.

Puliamo il pesce, togliamo la testa, lo evisceriamo, infariniamo. In padella versiamo l’olio di semi e friggiamo le alici, vanno benissimo anche le sardine. Scoliamo ben dorato su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Tagliamo la cipolla o il cipollotto a fettine sottili e facciamo appassire in un’altra padella con un filo di olio di oliva. Aggiungiamo ai cipollotti appassiti il carpione filtrato. Serviamo le alici o le sarde con il carpione. Ovviamente aggiungiamo olio e pepe in base al nostro gusto.