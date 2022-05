Le alici ripiene croccanti, sono un piatto di pesce decisamente irresistibile. Un piatto che potrete servire in ogni occasione, infatti si adatta bene come antipasto, aperitivo e come secondo piatto.

Trattandosi di pesce azzurro è economico e salutare. Potete cuocerlo al forno, in modo da renderlo ancora più salutare, ma in questo caso non otterrete la stessa croccantezza. Per la panatura ho usato della farina di mais, un successone, ma adesso non vi resta che seguire la ricetta e preparare questo fantastico piatto.

Ingredienti:

500 gr di alici

Formaggio a pasta morbida

Prezzemolo

Farina di mais

Olio di semi

sale

Procedimento:

Per preparare le alici ripiene fritte, prima operazione da fare è quella di pulirle alici. Eliminate la testa e le interiora, apritele a libro ed eliminate anche la lisca centrale, lasciando la coda, sciacquatele sotto acqua corrente. Una volta che avrete pulito e sciacquato tutte le alici, fatele colare l’acqua in eccesso e sistematele su un piano d’appoggio.

Posizionate un poco di formaggio e un trito di prezzemolo, sulla metà dei filetti di alici e chiudete con l’altro filetto.

In una ciotola mettete la farina di mais, il sale e mescolate bene.

In una capiente padella mettete l’olio di semi e iniziate a riscaldarlo a fiamma vivace. Prendete delicatamente le alici ripiene, passatele nella farina di mais, facendola aderire perfettamente.

Appena l’olio sarà a temperatura, iniziate a friggere poche alici alla volta, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio.

Posizionate le alici fritte su un foglio di carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso, servite e gustate.

L’articolo Alici ripiene croccanti: frittura asciutta, ripieno super morbido. Ottime anche in friggitrice ad aria proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.