Alimentação e conserto de veículos em Ribeirão Preto são setores que mais abriram vagas em 2022

Cerca de 4,4 mil postos de trabalho foram criados nas duas áreas, de acordo com o Caged. Resultados positivos levam comerciantes a pensar em expansão dos negócios. Setor da alimentação se destaca na geração de empregos em Ribeirão Preto, SP

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2022, as áreas de alimentação e de conserto de carros, motos e peças foram as que mais faturaram e contrataram em Ribeirão Preto (SP).

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o setor de alimentação gerou 1,5 mil vagas de trabalho na cidade. O saldo positivo se reflete na empresa de Osvaldo Amaral, que tem um empório e restaurante.

“De 15 a 20% a gente teve esse aumento. Depois do final da pandemia, as pessoas acostumaram a sair, perderam o receio e aí depois do começo do ano de 2022 a coisa andou bem”, diz Amaral.

Embalado pelos resultados, o empresário afirma que o objetivo é continuar crescendo em 2023. “A expectativa é de que a gente possa montar mais uma casa até o final do ano.”

Setor de alimentos fechou contratações em alta em 2022 em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

A atendente Ieda Carolina conseguiu se recolocar no mercado de trabalho graças ao bom momento do setor alimentício.

“Aqui eu sou atendente de loja, mas eu faço algumas funções que ajudam o pessoal na recepção, na operação do caixa. O salário tem um retorno maior também, então isso ajuda bastante a gente no fim do mês e dá para alcançar os objetivos”.

Reparo de veículos

Outro setor que ficou em alta, segundo a pesquisa, foi o de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. O crescimento passou de 9%. Isso indica que as pessoas estão deixando de comprar novos e optando pelos reparos.

O auxiliar de construção Clérisson da Silva, que usa a moto todo dia para trabalhar, cuida da manutenção do veículo para evitar alta nos gastos. “Estando com a manutenção em dia é bem mais tranquilo”.

Venda de peças automotivas em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

De acordo com o Caged, a área contratou 2.928 trabalhadores em 2022. A comerciante Sandra Brandani, que atua com oficina de motos, diz que o bom momento está ligado a uma mudança no comportamento do consumidor.

“O que acontecia? O pessoal trocava as motos com um ano e dois meses e eles passaram a trocar de três a quatro anos, então tem mais manutenção nas motocicletas. É o crescimento do envelhecimento da frota”, diz.

Na loja de manutenção de Sandra o corre-corre na oficina é um bom indicativo de que a busca pelos serviços deve continuar.

“O cenário para nós é de crescimento realmente e a gente tem uma prospecção de montar mais ou menos cinco filiais”.

Oficina mecânica de motos em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região em g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Ribeirão Preto

pappa2200