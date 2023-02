Alimentação popular agora será servida em 15 restaurantes de Palmas; veja lista

Três novos estabelecimentos foram credenciados para fornecer comida no formato ‘prato feito’. São beneficiadas as pessoas inscritas no CadÚnico do governo federal. Moradores beneficiados com refeição popular poderão comer o prato feito nos restaurantes credenciados, em Palmas

Mais três restaurantes assinaram contrato com a Prefeitura de Palmas para participar do Programa Restaurante Popular e fornecer entre 50 e 1000 refeições por dia para população carente. Agora são 15 estabelecimentos credenciados para fornecer alimentação no formato ‘prato feito’.

O programa foi criado para funcionar enquanto os restaurantes comunitários da capital estiverem fechados para reforma. Para a população o preço da comida continua sendo os R$ 3 que eram cobrados. (Veja abaixo a lista dos restaurantes.)

Cada usuário cadastrado no sistema tem direito a uma refeição por dia. Para ter acesso a refeição popular é preciso fazer um cadastro junto ao município, apresentando documento oficial com foto, CPF e Número de Identificação Social (NIS).

A exigência é que a pessoa esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal.

O cadastro para o morador se tornar beneficiário do programa Restaurante Popular pode ser feito em 11 pontos da capital: nas unidades do resolve Palmas, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

Confira os endereços aqui.

Para evitar que as pessoas cheguem aos locais e o número de refeições tenha se esgotado, o município criou um site que mostra a quantidade de pratos disponíveis em cada estabelecimento.

Reforma dos restaurantes

As obras de reforma e ampliação dos dois restaurantes comunitários de Palmas tiveram início no começo de janeiro.

A prefeitura afirmou que vai fazer uma grande reforma nos locais para instalar cozinha industrial, climatização e informatizar o atendimento. O prazo para conclusão é de 180 dias.

Lista de restaurantes cadastrados no programa Restaurante Popular:

Quintal Restaurante – Quadra ACSO 1 (103 Sul), Rua SO 1, Lote 43, Conjunto 2 (perto da Praça dos Girassóis)

Restaurante Route Hamburgueria – Localizado na Quadra ACSO 50 (501 Sul), Avenida Teotônio Segurado, Lote 18, salas 1 e 2

Restaurante Império do Sabor – Rua 16, Quadra 08, Lote 24, casa 01, em Taquaralto

Oxente Restaurante e Chopperia – Taquaralto: Quadra 34, Rua 11, Lote 2-A, sala 1 e 2 (em frente ao Restaurante Comunitário Sul)

Tucunaré no Envelope – Quadra Arse 51 (504 Sul), Av. LO 11, Lote 24, sala 1 (Avenida de acesso ao Parque Cesamar)

Restaurante Dona Sonia – 201 Sul, Av. Teotônio Segurado, Lote 8 (em frente ao Ambulatório do HGP)

Restaurante Requinte – Quadra Arse 102 (1006 Sul), Avenida NS-04, Lote 01 (próximo ao Supermercado Viana)

BBQ do Lobo – Quadra Arse 72 (706 Sul), Alameda 2, Lote 50

Fogão Nativo – Arse 101 (1004 Sul), Alameda 14, Lote 38

Sabor da Roça – Av. Francisco Galvão, Qd. 41, Lote 11 – Taquaralto

Sabor Caipira – Av. Tocantins, próximo à Feira Coberta no Jardim Aureny I

Aquino Restaurante – Arse 91 (904 Sul), Av. LO 21, Lote 3

Dourado do Cerrado – Arse 102, AV LO 23, LT 29

Sabor a Mais – QD ACSU SO 20 Avenida NS A

Espetos & Cia – Rua 23, QD. 19, LT 02, Jardim Aureny II

