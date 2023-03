alimentazione-e-agricoltura:-strategie-per-un’italia-davvero-sostenibile

Il percorso italiano verso una piena realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è un percorso complesso, fatto di traguardi e passi avanti, ma ancora tante difficoltà.

Una conferma dettata dal ritmo opprimente di cambiamenti climatici che colpiscono feroci il nostro Stivale, dalle ferite inferte all’ecosistema terrestre e marino, dal giogo della povertà che avanza.

Eppure, proprio partendo dal cibo il nostro Paese sta mostrando i principali segni di rinascita. L’SDG numero 2, che ha come perno “Alimentazione e agricoltura sostenibile”, è il goal su cui l’Italia sta migliorando maggiormente, come dimostra l’ultimo report dell’ASviS e come conferma la sintesi degli indicatori di sviluppo sostenibile dell’Istat (oltre il 16% delle superfici agricole sono dedicate all’agricoltura biologica). Sono progressi – va ricordato – possibili solo se portati avanti insieme all’implementazione di tutti gli altri SDG.

Nell’ultimo decennio possiamo orgogliosamente rivendicare miglioramenti a proposito di educazione (SDG 4), energia (SDG 7), crescita economica (SDG 8), imprese, innovazione ed infrastrutture (SDG 9), consumo e produzione responsabili (SDG 12), lotta al cambiamento climatico (SDG 13).

Eppure, povertà, acqua, protezione dell’ecosistema marino e terrestre, istituzioni solide, continuano a rimanere sfide ancora aperte. I numeri parlano chiaro: il 24,5% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale; 11 comuni italiani hanno subito il razionamento idrico per uso domestico; cementificazione e coperture artificiali stanno compromettendo quasi il 10% dei nostri suoli.

Come si può parlare di sovranità alimentare e difendere un «modello di produzione che mette al centro i prodotti di qualità, la stagionalità, le filiere corte e la centralità dell’agricoltore e delle aree rurali in cui opera» come ha ricordato l’attuale Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, combinando cibo sano, prezzi accessibili, rispetto per l’ecosistema naturale, se non attraverso una piena implementazione di tutti e 17 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile?

Sovranità alimentare implica la difesa dell’immenso valore generato dai piccoli agricoltori, allevatori, pescatori rigenerativi. Significa non abbandonarli tra i rincari dell’energia e l’inflazione; significa sostenere l’empowerment delle donne, ripristinare il legame con il territorio, la nostra cultura, la nostra storia.

Essere ecosistema vuol dire abbracciare tutte queste dimensioni, per generare un futuro in cui la prosperità sia collettiva, in cui il cibo non solo sia in grado di alimentare salute e longevità, ma significhi anche cura del paesaggio, cura delle comunità e dei nostri territori.

Dieta Mediterranea: il modello per garantire sovranità alimentare in Italia

Oggi, nell’epoca delle semplificazioni e dei luoghi comuni, tutti parlano di Dieta Mediterranea: per sentito dire, ridotta ad un insieme di ingredienti, in alcuni casi raccontata come qualcosa di vecchio, del passato, da superare o da aggiornare. Invece, andando oltre le apparenze ed i luoghi comuni, è facile comprendere come sia, al contrario, una vera e propria ricetta per il futuro.

«Dieta Mediterranea è un esempio tangibile di una forza trainante per lo sviluppo sostenibile ed un modello di eccellenza per garantire sistemi alimentari sostenibili toccando le varie dimensioni sociale, economica e ambientale», ha ricordato l’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell’Italia all’Onu.

Secondo il modello mediterraneo, oggi fortemente sostenuto e difeso anche dall’attuale governo italiano, la sovranità alimentare è il risultato armonioso di sei dimensioni che si incontrano e si rispettano perfettamente: ambientale, sociale, individuale, culturale, politica ed economica.

Sostenibilità è cura

Da millenni, la Dieta Mediterranea porta con sé il concetto di cura: cura per la diversità naturali, culturali, umane, cura per le diversità di pratiche agricole, di metodi. Diversità accomunate tutte da un profondo rispetto per l’ecosistema circostante partendo dal necessario presupposto che diversità e varietà sono ricchezza. D’altronde, nel solo Cilento, cuore del Mediterraneo italiano, sono state ritrovate 139 varietà di pero, 134 di mele, 65 di fichi, 27 di ciliegie, 23 di pruni e 42 vitigni, mentre il Mar Mediterraneo, il secondo hotspot più esteso di biodiversità, ospita oltre 700 specie ittiche diverse.

È la cura che alimenta la sostenibilità, dalle tecniche antiche di pesca, come la menaica, che rispetta i cicli riproduttivi dei pesci, all’agricoltura rigenerativa e agroecologia, che proprio dal Mediterraneo, dimostra come agricoltura e pascolo possano aumentare vitalità e materia organica del suolo. È proprio da questa consapevolezza che tra le linee programmatiche del Ministero dell’Agricoltura si legge che l’”Italia deve rimanere presidio di eccellenza e di sostenibilità, difendendo, come già detto, con convinzione i principi della Dieta Mediterranea e mantenendo intatta la grande varietà qualitativa e produttiva che ci contraddistingue nel mondo”.

Comunità è condivisione

Uno dei pilastri della Dieta Mediterranea è la considerazione e applicazione del cibo come bene comune. Ciò che oggi percepiamo semplicemente come una “Dieta”, è in realtà l’esternazione finale di un modo di pensare, di vivere e di approcciarsi basato sulla comunanza. Il Monte Cervati, il punto più alto della regione Campania, era un tempo gestito attraverso un codice di condotta orale, basato sulla fiducia comune tra i pastori e sulla gestione comune del pascolo. Infatti, i pastori erano soliti camminare con una piccola borsa: ogni volta che incontravano alberi di Pera Lardara (un tipico pero del Cilento) con frutti più grandi, raccoglievano e conservavano piccoli rami della pianta e creavano l’innesto non appena le condizioni lo permettevano, per garantire a tutta la comunità di beneficiare dei frutti più grandi. È questo senso di comunità che ha reso i luoghi della Dieta Mediterranea patrimoni intangibili di conoscenza e saperi ecologici, vere e proprie comunità educanti, resilienti ai cambiamenti e perfette destinazioni di sovranità e sicurezza alimentare.

Benessere è longevità

Che la Dieta Mediterranea sia oggi tra le migliori per la salute umana è opinione pressoché unanime. A parlare in questi casi non sono solo i dati o i premi, ma le rughe, la saggezza ed il benessere di quei tanti centenari che continuano a popolare le comunità mediterranee. Nel Cilento, Comunità Emblematica della Dieta Mediterranea, ci sono 30 centenari ogni centomila abitanti, più del doppio che nel resto d’Italia e d’Europa, a riprova che una dieta varia ed equilibrata, con una predilezione per frutta e verdura fresche, e il rispetto dei cicli naturali, restituisce all’uomo salute e nutrimento.

Ancora una volta, nel modello mediterraneo l’individuo viene considerato come prezioso aspetto di un “insieme”. Il saper vivere insieme inevitabilmente si estende ai rapporti con i luoghi, le persone, il territorio, il cibo, che viene coltivato direttamente e condiviso, assicurando un costante accesso ad alimenti di qualità.

Cultura è bene comune

Nessuna città del futuro può essere costruita senza aver conosciuto il suo passato, nessun progresso può essere raggiunto snaturando e stravolgendo il tessuto culturale, storico, antropologico. Anche questo insegnamento lo apprendiamo chiaramente dalla Dieta Mediterranea, che riporta la dimensione della sovranità e sicurezza alimentare all’interno del framework culturale. Non a caso, proprio questo stile di vita e modello di unione di popoli, riconosciuto come Patrimonio culturale intangibile dell’Umanità dal 2010, origina dalle storie, dalle tradizioni e dai valori culturali che si trasmettono da secoli, si contaminano, si uniscono, si incontrano, ma si rispettano nella loro diversità. In questi valori, in questo patrimonio culturale che abbiamo ereditato dai nostri avi, deve risiedere il diritto ed il dovere della memoria, per recuperare quei saperi ecologici tradizionali, per apprendere modelli di collaborazione e scambio.

«L’impollinazione incrociata è un motore di cambiamento cruciale basato sulla diversità. (…) Le città del futuro sono un sistema aperto di culture in cui nessuno vive più in silos», ha ricordato il Ministro Francesco Lollobrigida condividendo le linee programmatiche del Ministero.

Economia è prosperità collettiva

Simbolo di un modello ecosistemico, la Dieta Mediterranea rivela il volto poliedrico della prosperità. Che non è solo quella economica, che non si misura solo nel PIL, ma che arricchisce i luoghi di benessere sociale, individuale, ambientale, professionale, culturale e che inevitabilmente arriva a cascata a toccare anche l’economia. Una prosperità che si estende dai grandi centri ai piccoli borghi. Perché la Dieta Mediterranea passa dalle mani dei singoli agricoltori e pescatori che scelgono di rigenerare l’ambiente ed il territorio, dalle tante aziende agricole familiari che contraddistinguono il nostro Paese, dall’estro delle donne, nonne, mamme che, con le loro ricette, supportano economie locali di rigenerazione.

Il ritorno economico è solo l’aspetto più evidente di una prosperità collettiva: lo dimostrano proprio i dati del nostro Paese che nel pieno della pandemia e nel mezzo di uno shock dei mercati agroalimentari globali, raggiunge livelli di export mai visti prima: quasi +10% rispetto al 2020 per produzione di prodotti DOP e IGP, +4,5% del consumo di prodotti DOP e IGP, + 12,5% per l’export italiano. Questo è il valore dell’economia dei territori e delle comunità. Difendere questa qualità significa anche garantire ai produttori il giusto prezzo, eliminando le logiche di prezzi al ribasso, che uccidono valore e qualità della Dieta Mediterranea Made in Italy.

Politica è servizio

Il decentramento e i nuovi modelli cooperativi stanno ridisegnando i modelli di governance delle città del futuro grazie alla loro capacità di abbracciare la distribuzione del valore lungo la filiera. Di abbracciare la personalizzazione, l’identità e le tradizioni. Questo è quello che la Dieta-Stile di Vita Mediterranea ci ha insegnato: porre al centro i valori umani fondamentali, abbracciando il servizio al cittadino che oggi deve essere ripristinato. Dal cibo, simbolo indiscusso di universalità nella diversità e dal basso, delle piazze, dalla prossimità delle relazioni umane, dai sindaci, la politica deve rimettersi al servizio del bene comune.

Politiche che sappiano arginare la malnutrizione, difendendo la produttività agricola rigenerativa e di piccola scala, che supportino la diversità enogastronomica, che tutelino l’ecosistema naturale, che sostengano, anche economicamente, gli eroi della Dieta Mediterranea, che accolgano l’innovazione senza snaturare l’identità più autentica italiana.

Per assicurare la rotta verso l’Agenda 2030, il percorso dell’Italia non può che passare da un pieno ritorno alla Mediterraneità, non solo nella forma ma anche nella sostanza, nelle radici, nei valori. Quegli stessi valori che danno vita e gambe al concetto stesso di sovranità alimentare.

