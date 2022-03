Alis e Veronafiere: grande successo per la prima edizione di LetExpo – logistics eco transport a verona

Importante bilancio conclusivo delle 4 intense giornate di conferenze, workshops ed incontri B2B: 205 espositori, 50.000 visitatori, 1000 studenti, 250 relatori tra i quali 5 Ministri e 4 Viceministri e Sottosegretari

“Si è chiusa con uno straordinario successo la prima edizione di LETEXPO, l’evento fieristico dedicato a trasporti e logistica sostenibili che abbiamo promosso come ALIS insieme a Veronafiere. Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, testimoniati anche da un importantissimo bilancio conclusivo delle quattro intense giornate vissute a Verona: 205 espositori, circa 50.000 visitatori, 100 momenti di confronto tra conferenze, interviste, workshops ed iniziative sociali, 250 relatori provenienti da tutta Europa, tra i quali 5 Ministri, 4 tra Viceministri e Sottosegretari, 3 leader dei partiti di maggioranza, 2 Presidenti di Regione, 1 Vicepresidente della Camera, 8 tra Parlamentari italiani ed europei, oltre a numerosissimi imprenditori, Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale e rappresentanti di importanti associazioni italiane ed internazionali e di autorevoli centri di formazione e ricerca. Non possiamo inoltre dimenticare il valore aggiunto prodotto dagli oltre 1.000 studenti provenienti dai 20 enti di formazione di tutta Italia – tra Scuole, ITS ed Università – presenti a LETEXPO e sicuramente dal progetto di ALIS per il sociale che, insieme alla Comunità Lautari, alla Fondazione Santobono Pausilipon e all’associazione Un calcio per tutti, ha portato per la prima volta in una fiera iniziative ed attività estremamente importanti legate all’inclusione sociale, alla solidarietà, allo sport e, in generale, a quella sostenibilità sociale che per noi è fondamentale”.

Con queste parole il Presidente di ALIS Guido Grimaldi commenta la prima edizione di LETEXPO, svoltasi dal 16 al 19 marzo al polo fieristico di Verona.

“La partnership tra Veronafiere e ALIS ha dato prova di essere vincente – aggiunge il Direttore Generale di Veronafiere Giovanni Mantovani – e di aver proposto un nuovo format innovativo anche per il settore fieristico. Sicuramente in questo ha fortemente contribuito la logistica come comparto trasversale tra le varie filiere e come pilastro fondamentale del PNRR anche nella direzione della sostenibilità. Il grande successo di LETEXPO di quest’anno porta ad ulteriori e costruttive riflessioni per una seconda edizione ancora più ampia e ricca, che vedrà anche un allargamento delle categorie merceologiche coinvolte e legate a logistica green, packaging ecosostenibile ed e-commerce”.

“Non avremmo potuto raggiungere numeri del genere se non ci fosse stata la grandissima fiducia che tutti i soci e gli espositori hanno riposto in noi e nel progetto di LETEXPO, così come se non ci fossero stati l’impegno e la professionalità di tutta la nostra squadra e di Veronafiere. A tutti loro – conclude il Presidente di ALIS Guido Grimaldi –, così come agli autorevoli relatori e moderatori e ai 50.000 visitatori, va il mio più sentito ringraziamento per aver reso possibile tutto ciò. Diamo quindi appuntamento a tutti al 2023 per la seconda edizione di LETEXPO”.

