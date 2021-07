alison-e-gareth-southgate,-l’amore-clandestino-poi-le-nozze.-il-fidanzato-tradito:-“nessun-rancore”

in foto: Gareth e Alison Southgate e l’ex fidanzato di lei

Gareth Southgate è sposato dal 1997 con Alison. L’allenatore della Nazionale inglese ha parlato spesso di quanto la moglie e, più in generale, i membri della sua famiglia siano fondamentali per garantirgli un equilibrio. Non appena l’ha vista, Gareth si è innamorato perdutamente di colei che poi è diventata la donna della sua vita e ha lottato per conquistarla. Ecco come è nato l’amore tra Gareth e Alison.

Gareth Southgate ha conosciuto Alison in una boutique

in foto: Alison Southgate

Quando Gareth e Alison si conobbero, la donna era fidanzata. Ne ha parlato lo stesso Southgate nella sua autobiografia, dove ha raccontato che all’epoca lui era uno dei calciatori del Crystal Palace e aveva poco più di vent’anni. Recandosi in una boutique rimase affascinato da una delle commesse. Alison, appunto. Gareth – per via della sua timidezza – fece fatica a fare il primo passo. Così, spesso gironzolava per il negozio facendo finta di essere interessato alla merce in vendita, pur di vederla. In passato, lo avevano preso in giro per il suo naso e così, aveva sviluppato una forte insicurezza che lo portava a non riuscire a dichiararsi. Solo dopo due anni, ha trovato il coraggio di chiedere a Alison di uscire. Alison, allora, gli confidò che conviveva con il suo fidanzato, ma anche lei nel tempo aveva sviluppato un interesse nei suoi confronti e così iniziò una relazione clandestina. Nel 1995, Gareth Southgate dovette lasciare il Crystal Palace per andare a giocare nell’Aston Villa. A quel punto, disse a Alison che se non si fosse trasferita a Birmingham con lui, avrebbe messo fine alla relazione. Lei disse di sì.

La versione del fidanzato tradito di Alison

in foto: Russell Gibbs

Nel 2018, il Daily Mail riuscì a rintracciare il fidanzato tradito. In quell’occasione, Russell Gibbs – questo è il nome dell’uomo che all’epoca aveva una relazione con Alison – spiegò che ormai sono passati tanti anni e ovviamente non porta più alcun rancore nei confronti della sua ex fidanzata. Lui stesso si è rifatto una vita ed è un orgoglioso padre di famiglia, oltre che un tifoso dell’Inghilterra:

“Sono felicemente sposato e ho due figli e una moglie meravigliosa. Sostengo l’Inghilterra e auguro il meglio a Gareth e Alison. Sono andato avanti, non ho nessun rancore nei loro confronti. Continuerò a tifare Inghilterra come il resto del Paese”.

Gareth e Alison Southgate hanno due figli

Gareth e Alison Southgate sono diventati marito e moglie nel 1997. Dalla loro relazione sono nati due figli Mia e Flynn, che oggi hanno 22 e 18 anni. A Standard, l’allenatore dell’Inghilterra ha dichiarato: “Amo trascorrere il tempo con la mia famiglia. È importante per me. Devi cercare di trovare un equilibrio perché da una parte sono concentrato sul rendere la squadra più forte possibile, dall’altro resto un padre e un marito”.