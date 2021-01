Alitalia, la compagnia aerea più puntuale d’Europa

Stiamo attraversando un periodo difficile per quanto riguarda il turismo, e il settore dei trasporti aerei ne ha risentito in particolar modo. Tuttavia, Alitalia riesce a strappare, anche in un momento di crisi, un ambito primato: si rivela infatti la compagnia aerea più puntuale d’Europa.

La classifica è stata stilata da FlightStats di Cirium, la compagnia USA che ogni mese stila l’elenco di tutte le principali compagnie mondiali. Per rilevare la puntualità degli aerei, la società fa riferimento alla metodologia “A14”, ovvero ha una tolleranza in arrivo di 14 minuti rispetto all’orario di atterraggio previsto. Nel 2020, il vettore full service (non low cost) ad avere il maggior numero di voli in orario a livello europeo è dunque Alitalia, che si aggiudica un altro record: è infatti la terza compagnia più puntuale al mondo.

I dati parlano chiaro: nel corso dell’anno, ben il 93,2% dei voli Alitalia è atterrato in orario. Le prestazioni del vettore sembrano dunque in netto miglioramento rispetto ai periodi precedenti. Nel 2018 e nel 2019 era infatti stata nominata seconda compagnia più puntuale d’Europa e, rispettivamente, ottava e settima a livello mondiale.

In un comunicato stampa rilasciato da Alitalia, il Commissario Straordinario Giuseppe Leogrande ha commentato il notevole successo della compagnia: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato arrivato in un anno che potremmo definire da tempesta perfetta per l’inedito e imprevedibile livello di stress a cui è stata sottoposta l’industria del trasporto aereo”. Infine ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso di raggiungere il traguardo, dai piloti a tutto lo staff – di terra e a bordo – che hanno continuato a lavorare garantendo i massimi standard di sicurezza in aeroporto e durante il volo.

Per quanto riguarda la puntualità, anche sul fronte low cost ci sono buone notizie. Ryanair ha infatti diffuso una nota riguardante i voli del mese di dicembre, dimostrando che il 92% di essi è atterrato in orario. Inoltre i passeggeri sembrano essere particolarmente soddisfatti della loro esperienza con il vettore: l’89% degli intervistati nel corso dell’iniziativa “Rate My Flight” ha giudicato il proprio volo come Eccellente/Molto buono/Buono – in particolare, ad ottenere il maggior punteggio sono stati la cortesia dell’equipaggio e il servizio a bordo.