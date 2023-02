aliv-nature-faz-rebranding-da-marca-e-amplia-linha-de-produtos

Em crescimento constante, a empresa investe em rebranding e lançamento de produtos para atender ainda mais as necessidades dos seus clientes A Aliv Nature é uma empresa 100% brasileira, fundada com o propósito de levar mais qualidade de vida, bem-estar e saúde para as pessoas. Desde sua criação, ela tem se dedicado a oferecer produtos de alta qualidade, desenvolvidos com ingredientes exclusivos e tecnologias avançadas.

A empresa acredita que a saúde e o bem-estar devem ser acessíveis a todos. Por isso, possui a missão de ajudar na construção de uma vida mais saudável e equilibrada, oferecendo soluções simples e eficazes ao dia a dia.

Com uma equipe de especialistas, a companhia se esforça constantemente para desenvolver produtos inovadores e eficientes que atendam às necessidades e expectativas dos seus clientes, a fim de que todos possam desfrutar os benefícios de uma vida de mais qualidade e feliz.

Confira a seguir alguns de seus diferenciais!

Gestão da qualidade

A Aliv Nature busca constantemente superar as necessidades do mercado com soluções inovadoras. Seus produtos são desenvolvidos em parceria com a Sorocaps Indústria Farmacêutica LTDA.

Um dos melhores e maiores laboratórios do Brasil, a Sorocaps oferece excelência em sua linha de terceirização de produtos, que passam por um rigoroso processo de verificação de qualidade seguindo as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mantendo-se atualizada com as exigências de todos os órgãos reguladores relevantes.

O laboratório acredita na filosofia de crescimento sustentável e conscientização ecológica. Toda a água utilizada é aquecida com energia solar, reduzindo o impacto ambiental.

Além disso, os produtos da Aliv Nature industrializados na parceira Sorocaps passarão por estudos de teste de estabilidade, garantindo, assim, segurança e eficiência com relação aos componentes durante o seu período de validade.

Todo esse cuidado faz com que a companhia esteja comprometida com a qualidade e segurança dos seus produtos, seguindo rigorosamente as exigências regulatórias e investindo em um processo produtivo de alta qualidade, monitorado e controlado.

Para assegurar a qualidade e a segurança, seus produtos são notificados pela ANVISA, garantindo soluções inovadoras e eficazes.

Fórmulas exclusivas

A Aliv Nature se orgulha em oferecer produtos únicos, graças a sua dedicação em desenvolver fórmulas exclusivas. Cada produto é criado com o objetivo de atender às necessidades específicas de seus clientes, com soluções inovadoras e eficazes.

A equipe de pesquisa e desenvolvimento trabalha incansavelmente para garantir que cada fórmula seja perfeita antes de ser lançada no mercado. Eles testam rigorosamente cada produto para assegurar sua eficácia e segurança.

Ademais, a empresa mantém uma forte parceria com os melhores fornecedores de matérias-primas. A combinação de fórmulas exclusivas e ingredientes de alto padrão de qualidade resulta em produtos únicos e de alta performance.

Atualmente, seu portfólio oferece três produtos: Meno Aliv, Yes Calm e Imuni Liv. Conheça um pouco mais:

Meno Aliv: Suplemento alimentar em cápsulas, composto por Prímula, óleo de Linhaça, óleo de palma, TCM e vitaminas A, E, D e K. O produto reúne o que há de melhor na natureza com o intuito de estimular a qualidade de vida das mulheres, em especial durante os períodos da TPM e Menopausa.

Yes Calm: Suplemento alimentar em cápsulas de L-triptofano, magnésio, óleo de semente de abóbora, colina e vitaminas. Seu uso contínuo traz benefícios como: auxilia no combate a ansiedade, melhora na insônia, ameniza o estresse e melhora o foco e a concentração.

Imuni Liv: Suplemento alimentar em cápsulas com L-triptofano, magnésio, óleo de semente de abóbora, colina e vitaminas. Seu uso contínuo oferece benefícios como: alívio da ansiedade, melhora na insônia, ameniza o estresse e dá mais foco e concentração no dia a dia.

Relacionamento com o cliente

A Aliv Nature dispõe de uma equipe altamente qualificada para o atendimento em todos os seus canais.

O time de atendimento é composto por profissionais especializados em relacionamento com o cliente e em ouvir suas necessidades com prestatividade e prontidão somados a muito carinho e empatia. Por meio do atendimento, a empresa proporciona às pessoas uma excelente experiência de compra, garantindo a satisfação dos clientes.

Reclame aqui – Empresa sem índice

A Aliv Nature está orgulhosa em anunciar que sua dedicação ao atendimento do cliente levou à conquista do Certificado Reclame Aqui – Empresa sem índice. A certificação é concedida a empresas que possuem um histórico “limpo” de atendimento e que se destacam na resolução de reclamações.

“A conquista deste certificado reflete a nossa dedicação em oferecer aos nossos clientes um atendimento de alta qualidade e eficiente, sempre buscando resolver quaisquer questões ou problemas de forma rápida e eficaz. Acreditamos que o atendimento ao cliente é fundamental para manter um relacionamento saudável e duradouro, e estamos sempre procurando formas de melhorar nossos produtos e serviços”, comenta Franciane Ingrid Lopes, gerente comercial da marca.

“Nós agradecemos aos nossos clientes por sua confiança e por nos ajudarem a conquistar este importante certificado. Estamos comprometidos em continuar oferecendo o melhor atendimento possível e em tornar cada experiência de compra uma lembrança positiva. Acreditamos que, juntos, vamos construir uma relação de confiança e satisfação duradoura”, completa Franciane.

Vem novidades por aí!

O ano de 2023 promete ser agitado para a Aliv Nature, que está empolgada em anunciar seu processo de rebranding, acompanhado do lançamento de novos produtos, destinado a todas as idades. Tal processo modernizará a imagem da empresa, aproximando-a ainda mais do público-alvo e reforçando a sua presença no mercado.

Com o novo visual, busca-se seu destaque e reconhecimento pelos clientes como uma marca inovadora, moderna, confiável e focada no bem-estar de todos.

A nova marca Zolve Labs significa resolver. Para Thiago Cezario, CEO da empresa e responsável pelo marketing, o nome traduz a verdadeira missão da companhia:

“Queremos que a Zolve seja reconhecida cada vez mais por levar soluções efetivas para o dia a dia de todas as pessoas”.

A empresa está animada em apresentar aos seus clientes uma linha de produtos inéditos, desenvolvidos com as mais recentes tecnologias e tendências do mercado.

Cada um destes produtos foi cuidadosamente projetado para atender às necessidades e desejos dos clientes, e está pronto para revolucionar o mercado.

“Estamos animados em compartilhar a nova identidade visual e novos produtos com nossos clientes e parceiros. Nosso objetivo é levar qualidade de vida e bem-estar para todos, independentemente do sexo ou idade. Todos podem ter uma vida mais saudável, natural e feliz”.

“Com os lançamentos, pretendemos, em 2023, dobrar o crescimento da companhia, comparado a 2022, ano em que, falando de crescimento, bateu recordes”, afirma Leonardo Lopes, CEO da empresa. “Acreditamos que esses passos são fundamentais para continuarmos crescendo e oferecendo sempre o melhor aos nossos clientes. Juntos, estamos prontos para conquistar novos horizontes e alcançar grandes sucessos. A Zolve Labs é a escolha certa para quem procura qualidade, eficácia e segurança”, finaliza.

Vittorio Ferla