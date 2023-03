‘Alívio’, diz baiano que estaria em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves antes de voltar para casa

Homem e colega estavam em Passo Fundo há um mês, após fugirem da serra gaúcha, onde trabalhavam no apanho de aves para empresa investigada por irregularidades na safra de uva. Trabalhadores que fugiram de alojamento para Passo Fundo embarcam para Bahia

Dois baianos que estariam em condições semelhantes à escravidão na serra gaúcha e que conseguiram fugir para Passo Fundo, no Norte do estado, há cerca de um mês, embarcaram de volta para casa nesta terça-feira (14). Eles trabalhavam em Bento Gonçalves no apanho de aves para uma companhia da mesma empresa investigada no caso dos 207 trabalhadores resgatados na safra de uva.

A defesa do Grupo Oliveira e Santana não quis se manifestar. O empresário Pedro Augusto Oliveira de Santana nega irregularidades na atuação de suas empresas.

Os dois homens, de 43 e 44 anos, arrecadaram dinheiro junto a uma advogada para viabilizar o retorno para Salvador, na Bahia. À RBS TV, um deles se disse aliviado.

“Meu sentimento agora é um sentimento de alívio, de felicidade”, diz o trabalhador, que prefere não ser identificado.

Baiano que estaria em situação semelhante à escravidão que fugiu de alojamento em Bento Gonçalves

Reprodução/RBS TV

Depois de fugirem do alojamento da empresa por conta de supostas ameaças de violência e do não recebimento do salário, os homens procuraram um centro de assistência social de Bento Gonçalves. Eles receberam passagens para Passo Fundo, onde ficaram em uma casa de passagem.

“O que me espera? Minha família, mais oportunidade de emprego, que agora não vou sair mais do meu estado pra nada. E só felicidade durante esta caminhada. O que eu planejo? É continuar trabalhando de carteira assinada, mas com uma pessoa que me paga”, afirma.

A advogada que representa os trabalhadores que estavam em Passo Fundo fala que duas ações, uma indenizatória e outra trabalhista, foram movidas contra os supostos empregadores.

Relembre

O caso veio à tona em 22 de fevereiro, quando três trabalhadores procuraram a polícia após fugirem da pensão em que eram mantidos contra sua vontade. Os homens afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta.

O estopim do caso foi um áudio obtido pela polícia, em que um trabalhador diz que foi espancado com uma cadeira e atingido com spray de pimenta. No áudio, o trabalhador também relata que um dos seguranças do local afirmou que iria matá-los.

Um vizinho do alojamento afirma que era comum ver os safristas machucados. O homem, que prefere não se identificar, também diz que ouvia relatos de agressões.

Baianos embarcam de Passo Fundo para Salvador

Reprodução/RBS TV

