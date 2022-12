“ALL KIDS HAVE TALENT” IL MONDO DELLA MODA VISTO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI

GIGLIO.COM conferma così il suo impegno sociale, questa volta operando sul proprio territorio di appartenenza e dando un importante contributo al tessuto sociale locale. “Realizzare questo progetto è stato per noi emozionante, tutti i bambini hanno dimostrato di avere potenzialità enormi e un talento che va soltanto scoperto e alimentato, indipendentemente dal contesto sociale, culturale ed economico da cui provengono. Abbiamo sperimentato direttamente che la chiave di volta per contrastare la povertà educativa è offrire ai ragazzi un’opportunità e gli stimoli giusti per esprimere sé stessi. “Con questa iniziativa ci siamo messi alla prova per vedere cosa succede quando si include un bambino in un contesto di adulti. Desideravamo aprirci alla magia di un punto di vista non contaminato e di un linguaggio il più possibile spontaneo. Tra i nostri obiettivi vi è quello di dare più risonanza possibile alla missione di ‘a Strummula, al loro approccio educativo solidale finalizzato allo sviluppo e al benessere della comunità” – ha commentato Giuseppe Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM A’ Strummula – ente no profit che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella città di Palermo – ha inserito il progetto “All kids have talent” con GIGLIO.COM all’interno delle proprie attività formative volte all’inclusione sociale, dando dunque l’opportunità ai propri bambini di improvvisarsi designer, fotografi o stylist. “Abbiamo accolto la proposta di collaborazione di GIGLIO.COM, collocandola come segmento di una progettazione per noi più a lungo termine, che vede bambini e ragazzi coinvolti in molteplici percorsi di cittadinanza e di sviluppo delle life skills, in grado di renderli resilienti e di metterli nelle condizioni di poter costruire la loro identità. Crediamo fortemente che l’educazione non debba essere una questione da relegare ai soli educatori ed insegnanti e che siamo tutti investiti da una responsabilità educativa nei confronti dei bambini e dei ragazzi, e questa collaborazione ne è la prova. Abbiamo infatti trovato in Giglio.com un partner che ci ha permesso di far conoscere ai bambini un mondo a loro sconosciuto. Ci auspichiamo che l’esperienza realizzata possa contribuire a sensibilizzare sul fenomeno della povertà educativa e a potenziare l’attuazione di nuove alleanze e prassi educative sui temi legati all’infanzia e all’adolescenza, tra il mondo no profit e quello profit. Ci preme ringraziare la Giglio.com per la delicatezza, la sensibilità, l’impegno e la professionalità con cui i suoi collaboratori si sono approcciati a questo progetto e ai bambini coinvolti” – ha commentato Salvo Massa, educatore e presidente di ‘a Strummula Paura – brand made in Italy nato dalla visione di Danilo Paura – ha senza scopo di lucro disegnato la collezione ispirata dal disegno di Nihat, permettendo dunque ai bambini di vedere la propria creatività materializzarsi in una collezione di moda vera e propria. “Quello che abbiamo fatto in questo progetto è stato cercare di rimanere quanto più neutri possibile: i capi prendono le sembianze di fogli bianchi sui quali riportare il frutto dell’immaginazione di un bimbo. I pannelli di viscosa rappresentano una tela che vuole veicolare un messaggio. Il protagonista non è il design fine a se stesso, bensì la causa” – ha commentato Danilo Paura, fondatore del brand Paura di Danilo Paura