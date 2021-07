alla-camera-si-discute-una-nuova-mozione-per-dare-la-cittadinanza-italiana-a-patrick-zaki

Ad aprile il Senato aveva già approvato una proposta per concedere la cittadinanza allo studente dell’Università di Bologna, ma il governo non ha ancora preso misure concrete per avviare le procedure richieste

(foto: Michele Lapini/Getty Images)

Nonostante ad aprile il Senato si sia espresso favorevolmente per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il governo non ha ancora compiuto nessun passo avanti in questa direzione. L’azione diplomatica italiana sembra essere inerme nei confronti del regime del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, che sta mettendo in pericolo la vita di uno studente dell’Università di Bologna, dopo averci strappato quella di Giulio Regeni ormai 5 anni fa. Per questo, alcuni parlamentari hanno deciso di presentare una nuova mozione alla Camera, per spronare il governo ad agire e ad avviare finalmente le procedure per dare la cittadinanza Zaki.

Patrick Zaki è un ragazzo egiziano che, nell’agosto del 2019, si era trasferito in Italia per frequentare il master Gemma, un programma dell’università di Bologna sponsorizzato dalla Commissione europea. Zaki aveva ottenuto una delle 29 borse di studio del progetto, scelto tra circa 600 partecipanti. Il 7 febbraio scorso, atterrato all’aeroporto del Cairo, è stato fermato dalla polizia e trattenuto in una custodia cautelare che dura ormai da un anno, con l’accusa di aver diffuso contenuti di “propaganda sovversiva su internet”. A denunciare la sua scomparsa era stata l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr), un’organizzazione egiziana per i diritti umani, di cui Zaki è collaboratore. Secondo la ricostruzione degli avvocati, Patrick sarebbe stato sottoposto a interrogatorio, picchiato e torturato con scosse elettriche prima di essere trasferito in un ufficio dell’Agenzia di sicurezza nazionale, quei servizi segreti responsabili della morte di Giulio Regeni.

Da allora nonostante gli appelli di autorità, partiti, associazioni per i diritti umani e la mozione depositata in Senato per concedere a Zaki la cittadinanza italiana, il regime di Al Sisi si è rifiutato di aprire un vero processo, scarcerarlo o di mediare per arrivare a una risoluzione della controversia. Mentre il giudice del Cairo incaricato di decidere sul destino di Zaki non fa altro che rinnovare la sua detenzione di 45 giorni alla volta, udienza dopo udienza. L’ultima, tenutasi lo scorso 3 giugno, è avvenuta a porte chiuse, senza avvocati o gli osservatori delle ambasciate. Riccardo Noury, portavoce della ong Amnesty international Italia, ha spiegato all’Huffington post che secondo la legge egiziana queste proroghe potranno continuare per un altro anno fino al 7 febbraio 2022. Tuttavia, ha proseguito Noury, il governo potrebbe anche avanzare nuove accuse che possano giustificare “in maniera strumentale” un prolungamento della detenzione.

Con la nuova mozione, i deputati sperano di riuscire a dare una spinta al governo per “avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la cittadinanza italiana ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della citata legge n. 91 del 1992”, riporta l’ordine del giorno di oggi, 06 luglio, della Camera. Secondo i firmatari “il conferimento della cittadinanza italiana, seppur preveda un lungo iter, rappresenterebbe un fortissimo segnale sia per l’Egitto che per gli alleati europei che sostengono la liberazione di Zaki e permetterebbe all’Italia e all’Europa di poter esercitare una maggiore pressione sul Cairo”.

La nuova mozione è stata presentata dai e dalle parlamentari: Quartapelle Procopio, Sensi, Pastorino, Campana, Lattanzio, Perantoni, Fragomeli, Buratti, Bologna, Fusacchia, Muroni, Napoli, Serracchiani, Fioramonti, Piccoli Nardelli, Tasso, Gagnarli, Nobili, Marco Di Maio, Siani, Ferri, Paita, Carelli, De Luca, Verini, Palmisano, Boldrini, Pollastrini, Fiano, Sarli, Bonomo, Maurizio Cattoi, Rossi, Fassino, Viscomi, Incerti, Gribaudo, Mura, Migliore, Zardini, Ciampi, Ungaro, Magi, La Marca, Pezzopane, Giachetti, Berti, Frailis, Lombardo, Vito, Carnevali, Pettarin, Pellicani, Bordo, Schirò, Fitzgerald Nissoli, De Maria, Bruno Bossio