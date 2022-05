alla-stagione-di-musica-da-camera-fasanese-un-favoloso-trio-d’archi-e-pianoforte

Impeccabile ed emozionante esibizione del quartetto formato da Edoardo Zosi, Benedetta Bucci, Martina Biondi e Martina Consonni

FASANO – Penultimo eccezionale appuntamento andato in scena ieri (3 maggio) al Teatro Sociale di Fasano nell’ambito della XII Stagione di musica da camera organizzata dalla nostra Amministrazione comunale in collaborazione con l’Accademia dei cameristi di Bari, sotto la direzione artistica di Mariarita Alfino.

Un quartetto favoloso composto da Edoardo Zosi al violino, Benedetta Bucci alla viola, Martina Biondi al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Giovani, talentuosi e già sulla strada del successo.

Una gioia per gli occhi assistere alla loro performance anche “fisica”, un grande e appassionante amore col proprio strumento.

Programma diviso in due parti per due opere splendide.

Nella prima parte il Trio per archi op.147 scritto nel 1950 da Mario Castelnuovo-Tedesco.

Originale nella sua partitura per la posizione invertita degli strumenti, rispetto a quella classica, l’opera è composta da tre movimenti: Allegretto grazioso, Nenia e Vivace (Ritmico e balzante).

Un vero gioiello del repertorio cameristico italiano del Novecento.

Mella seconda parte i musicisti hanno eseguito il Quartetto con pianoforte op.25, opera del 1861 di Johannes Brahms.

Considerato da molti come una delle massime espressioni cameristiche del secondo Ottocento, il quartetto si compone di quattro movimenti ben definiti in quanto a personalità ed emozioni trasmesse: poderoso l’Allegro, malinconico l’Intermezzo. Allegro ma non troppo,vigoroso l’Andante con moto e travolgente il Rondò alla Zingarese. Presto finale.

Tanti, meritatissimi applausi e una perla come bis: l’Adagio da un Quartetto di Gabriel Faurè.

Il prossimo e ultimo appuntamento è per martedì 17 maggio con il trio formato da Andrey Roszyk al violino, Francesco Dillon al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Musiche di Glazunov e Rachmaninov.

