allagamenti:-a-rieti-ordinanze-di-evacuazione

Il Sindaco di Rieti firma l’evacuazione per le abitazioni di via Votone, Via Monte San Giovanni e Via Pantane (tratto da Via Tancia al sottopasso) dalla Redazione

martedì 26 gennaio 2021 – 23:35 Considerato che con il passare delle ore possono iniziare ad allagarsi i piani terra ed interrati dei fabbricati situati in Via Votone, via Monte San Giovanni e Via Pantane (tratto da via Tancia al sottopasso), dopo il confronto costante intercorso con i Vigili del Fuoco e la Prefettura di Rieti, e in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio che coprirà le spese, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha appena emesso un’ordinanza di evacuazione dei fabbricati situati nelle strade sopra indicate. Il ricovero degli abitanti delle abitazioni delle citate strade comunali, che non abbiano situazioni di ricovero alternative, potrà avvenire presso le strutture alberghiere che verranno indicate ai cittadini, secondo le rispettive disponibilità di letti. In questi minuti si sta provvedendo a notificare il provvedimento agli interessati in questi minuti.