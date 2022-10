allarme-famosa-marca-di-wurstel-italiani,-muore-un-altro-uomo-dopo-averlo-mangiato.-e’-il-quarto-caso-in-pochi-giorni

Un altro uomo è morto dopo aver mangiato un wurstel in Italia. E’ successo lo scorso 29 settembre, come racconta Repubblica. Il signore di Ottanta anni, originario di Alessandria, aveva consumato il salsicciotto crudo di pollo di una grande azienda prima di ammalarsi di meningite da listeria monocytogenes. Lo stesso batterio era stato riscontrato in questi alimenti dagli ultimi controlli. Sono state date disposizioni per il ritiro dal commercio, ma chi aveva già acquistato i lotti incriminati probabilmente non si è reso conto di tenere nel frigorifero un alimento realmente pericoloso.

Il signore di Alessandria è già il quarto caso in Italia. Il Ministero della Salute aveva emesso una nota per ordinare il ritiro dei wurstel dal mercato: “Le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro, istituito per fronteggiare la diffusione del batterio, hanno rivelato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 nei wurstel a base di carni avicole”. La grande azienda ad aver prodotto gli alimenti incriminati si chiama Tre Valli – IT 04 M CE. Ma l’allarme è stato lanciato in tutta Europa perché questi salsicciotti vengono consumati anche in altri paesi come la Spagna.

In Italia i morti a causa del batterio presente in questi wurstel erano tre, adesso sono diventati quattro. In tutti i supermercati italiani si può trovare il cartello informativo affisso per avvertire i consumatori del pericolo, e del ritiro di questi salsicciotti. “La presenza è stata confermata anche dai campionamenti effettuati presso lo stabilimento. L’azienda ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi (1785417 e 01810919) e, in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022”.

La listeriosi è una malattia infettiva che può essere causata dal consumo di alimenti contaminati, come nel caso di questi specifici wurstel. Rispetto ad altre tossinfezioni alimentari la listeriosi può causare complicanze potenzialmente letali. Le persone più sensibili alle infezioni da Listeria sono gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati ed i soggetti immunocompromessi (es. pazienti oncologici e malati di AIDS). Nei casi meno gravi, la sintomatologia è simil influenzale e gastroenterica, quindi compaiono febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari, nausea e diarrea.

La forma invasiva, invece, è dovuta alla diffusione dell’infezione dal tessuto intestinale ad altri distretti corporei (circolo ematico, SNC, cuore ed utero); le manifestazioni variano a seconda dell’organo colpito e comprendono reazioni cutanee, batteriemia, encefalite, meningite, endocardite e peritonite. Se contratta in gravidanza, la listeriosi aumenta il rischio di corioamnionite, aborto spontaneo, parto prematuro, morte intrauterina e gravi patologie neonatali. I molti casi di listeriosi riscontrati negli ultimi mesi sono stati ricondotti alla presenza del batterio nei wurstel diffusi in tutta Italia e non solo.

