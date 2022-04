allarme-famosi-gelati-confezionati-venduti-in-italia:-rischio-altissimo,-se-li-avete-comprati-non-mangiateli

Si avvicina l’estate che non è soltanto la stagione del mare e delle vacanze, ma è soprattutto la stagione dei gelati. Questo buonissimo alimento riesce a mettere d’accordo proprio tutti: dai bimbi ai più anziani, dalle famiglie agli avventurieri, è impensabile l’idea di trascorrere la bella stagione senza gustare un buon gelato. Ma bisogna stare attenti, perché ci sono diversi lotti di gelati molto consumati in Italia che sono stati richiamati perché potrebbero essere nocivi alla salute. Vedremo adesso il motivo di tale provvedimento e i marchi coinvolti che dovremo assolutamente evitare.

A segnalare il richiamo dei lotti di gelato sono stati Decò e Unes. La società coinvolta è la Mars Wringley Confectionery France, che produce i suoi articoli nello stabilimento di route de Saverne, a Steinbourg, in Francia. I suoi gelati più conosciuti sono il Twix, il Bounty e M&M’S. Le referenze interessate sono le seguenti: Twix Ice Bar, in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657); Twix Ice Bar, in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695);

Bounty Ice Bar, in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063); M&M’s Choco Ice Bar, in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159500678). I gelati incriminati sono quelli sui quali è stata riscontrata la presenza di ossido di etilene superiore ai limiti di legge. Questa sostanza è tossica per inalazione; l’esposizione ad esso prolungata per alcuni minuti può provocare mal di testa e confusione seguiti da convulsioni, fino a colpi apoplettici e come nel caso di una esposizione più prolungata.

E’ anche un irritante delle vie respiratorie e può provocare in esse versamento di liquidi anche ore dopo l’avvenuta esposizione. Sulle cavie, la sperimentazione ha dimostrato che l’ossido di etilene provoca il cancro al fegato e problemi riproduttivi. Sugli esseri umani non sono disponibili dati certi, ma è probabile che gli effetti siano analoghi. E’ accertato invece che un’esposizione cronica alla sostanza provochi la cataratta. Per ovviare agli effetti tossici dell’ossido di etilene, le compagnia devono rispettare una quantità limitata per i loro prodotti. Cosa che non è accaduta con i suddetti gelati.

A scopo precauzionale, Mars Italia invita i consumatori a non consumare i gelati segnalati e a contattare il servizio consumatori al numero 800 303130 per tutte le informazioni del caso.

