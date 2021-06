allarme-in-ungheria,-secondo-paese-in-ue-per-vaccinazioni-aumentano-le-morti-per-virus

Usa il pulsante altro per altre funzioni di condivisione

L’Ungheria è in corsa per diventare uno dei leader dell’Unione europea nelle vaccinazioni contro il Covid-19 mentre il paese lotta per contenere un’epidemia in peggioramento che ha prodotto uno dei peggiori tassi di mortalità al mondo.

Il primo ministro Viktor Orban ha severamente inasprito le misure di restrizione, chiudendo le scuole e quasi tutti i punti vendita da lunedì. Il blocco, insieme a una nuova serie di dati sul virus in peggioramento, ha infranto i piani iniziali del governo per una rapida campagna di vaccinazione per evitare una terza ondata di virus.

L’Ungheria è balzata al secondo posto nelle vaccinazioni pro capite nell’UE, dietro la piccola Malta. Con oltre 1 milione di vaccinati, l’Ungheria ha somministrato 13,2 dosi per 100 persone, rispetto alla media di 9,1.

A casa, gli ungheresi stanno affrontando le più alte serie di infezioni giornaliere della pandemia durante l’anno durante il fine settimana, con segnalazioni di ospedali che lottano per tenere il passo con l’afflusso di pazienti con coronavirus. L’aumento è stato apparentemente una sorpresa per il governo, che di recente aveva discusso di allentare i precedenti chiusure.

Sebbene l’Ungheria non scomponga i dati per le unità di terapia intensiva, il governo ha riferito che un numero record di 806 persone utilizza i ventilatori, il doppio rispetto a due settimane fa. Si prevede di triplicare il numero di posti letto disponibili in terapia intensiva, ha detto il Chief Medical Officer Cecilia Muller in un briefing lunedì.

Il peggioramento dell’epidemia sta creando un’apertura per l’opposizione, che prevede di unificarsi per le elezioni del prossimo anno per la prima volta da quando Orban è salito al potere nel 2010. Dopo tre vittorie schiaccianti per il partito al governo, la maggioranza dei sondaggi di quest’anno lo mostra costantemente indietro .