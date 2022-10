allarme-oms-sciroppi-anche-in-italia,-66-bambini-morti.-ecco-le-marche

Sono morti 66 bambini in Gambia a causa di uno sciroppo mortale che potrebbe essere stato distribuito anche in altri paesi e a cui dobbiamo fare estremamente attenzione. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme su questa medicina di produzione indiana che avrebbe causato il decesso dei ragazzini. A renderlo noto è il direttore Adhanom Ghebreyesus. L’azienda incriminata si chiama Maiden Pharmaceuticals Limited e i farmaci nello specifico sono: Promethazine Oral Solution; Kofexmalin Baby Cough Syrup; Makoff Baby Cough Syrup; Agrip N Cold Syrup.

Secondo quanto detto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, l’azienda “ad oggi non ha fornito garanzie sulla sicurezza e la qualità di questi prodotti. L’analisi di laboratorio di ciascuno dei quattro prodotti conferma che contengono quantità inaccettabili di glicole dietilenico e glicole etilenico come contaminanti. Ad oggi, questi quattro sciroppi sono stati identificati in Gambia, ma potrebbero essere stati distribuiti, attraverso mercati informali, ad altri Paesi o regioni”. I bambini di tutto il mondo sono a rischio per questi prodotti di qualità riconosciuta come scadente.

“I prodotti medici di qualità scadente sono prodotti che non soddisfano i loro standard o specifiche di qualità e sono, pertanto, ‘fuori specifica’”. Attualmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta svolgendo altre indagini in India, per cercare di impedire ad altri bambini di morire a causa di uno sciroppo che dovrebbe invece aiutarli a sentirsi meglio. Intanto, si raccomanda il mondo intero di prestare attenzione a questi prodotti e all’azienda in cui vengono prodotti i farmaci che somministriamo ai nostri figli. Intanto, già 66 piccoli hanno perso la vita in Africa.

Ma vediamo di più riguardo i componenti tossici di questi sciroppi. Il glicole etilenico è tossico per ingestione. I primi sintomi di intossicazione sono simili a quelli di un’ubriacatura da etanolo, confusione, difficoltà di parola, cattiva coordinazione dei movimenti. Col tempo l’organismo metabolizza il glicole etilenico in acido ossalico, quest’ultimo a sua volta reagisce con gli ioni di calcio presenti nel sangue, si deposita nel cervello e nei reni formando cristalli di ossalato di calcio causando un blocco renale o la morte. Una dose di circa trenta millilitri può essere letale. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

