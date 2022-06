Allarme salmonella in famosi wurstel italiani: La marca più usata nelle nostre case. Ecco quali sono, Non mangiateli

Nelle ultime ore un alimento è stato bandito dal ministro della salute. Si tratta di wurstel di pollo della Fiorucci che possono contenere salmonella. Nel caso lo avessimo già, bisogna assolutamente evitare di mangiarlo. Probabilmente, è già nelle case di moltissimi italiani. Il ministero ha già provveduto affinché il lotto in questione venga ritirato. Ecco di cosa si tratta.

Non è la prima volta che il ministero della salute è costretto a ritirare dal mercato un lotto di un determinato alimento. Anche in questo caso si tratta di un prodotto molto utilizzato e probabilmente già molto diffuso nelle case di moltissimi. Pare che il lotto in questione sia contaminato dalla salmonella e, di conseguenza, può risultare pericoloso per la salute. Il ministero periodicamente aggiorna sul proprio sito web gli avvisi di sicurezza e i richiami dedicati ai prodotti alimentari. Con l’ultimo aggiornamento, è emerso un dato sconcertante.

Se state pensando a qualcosa di assolutamente lontano da voi, vi sbagliate. A volte, anche i migliori marchi alimentari, o quelli che ci sembrano tali, posso nascondere dettagli sconcertanti o non garantire il massimo benessere corporeo. Questa volta parliamo di un’azienda leader nel settore alimentari: Fiorucci. Si tratta di un marchio molto utilizzato dagli italiani e che ha sempre garantito grande qualità. L’alimento in questioni il cui lotto è stato ritirato è la confezione di wurstel. Si tratta di qualcosa che si trova facilmente nei banchi frigo di qualsiasi supermercato in Italia.

Il ministero ha ritirato un lotto di wurstel pollì mpack da 100 grammi, con in genere 3 pezzi. Una precauzione necessaria per evitare che molti consumatori possano ritrovarsi a fronteggiare problemi di salute. Per essere più specifici, il lotto pericoloso è il numero 226004800, che ha una scadenza del 27 giugno 2022. Potrebbe infatti contenere alcune tracce di salmonella spp. Si tratta comunque di una prevenzione.

Ovviamente, il ministero è cosciente del fatto che molti avranno già acquistato delle confezioni. Quello che bisogna fare in questi casi è semplicemente non mangiarli e gettarli via. In caso contrario, questo alimento potrebbe provocarvi infezioni. L’Iss ha infatti fatto sapere che la salmonella provoca la maggior parte delle infezione gastrointestinali. La salmonella è un batterio che si può facilmente contrarre con l’assunzione di uova e carne, in particolar modo quella di maiale.

Il rischio nel caso dei wurstel Fiorucci è molto alto, trattandosi di un prodotto a base di maiale. Inoltre, non attacca solo gli essere umani, quanto anche gli animali. È necessario, quindi, stare alla larga dal lotto in questione, per evitare di contrarre batteri ed infezioni poco piacevoli.

