allarme-uova-kinder,-la-ferrero-ritira-i-prodotto-anche-i-italia.-rischio-salmonella-grave-per-i-bimbi,-ecco-quali

Ferrero, dopo il richiamo precauzionale in diversi Paesi europei di alcuni lotti di ovetti e altri prodotti a marchio Kinder prodotti nello stabilimento di Arlon in Belgio, ha deciso di predisporre anche in Italia, in accordo con le autorità sanitarie nazionali, un richiamo volontario di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons provenienti dallo stesso impianto, in seguito al collegamento con un focolaio europeo di Salmonella. Si tratta di prodotti venduti in buste da 46 grammi e 125 grammi con un termine minimo di conservazione compreso tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022.

Allerta ovetti Kinder e Ferrero

La prima allerta sugli ovetti Kinder è partita dal Regno Unito dove sono stati registrati 63 casi di salmonellosi, la maggior parte dei quali si è verificata in bambini di età inferiore ai sei anni. Altri 21 casi sono stati riportati in Francia tra i bambini con un’età media di 4 anni. Una notifica del sistema di allerta europeo Rasff – ora non disponibile, ma visionata da Food Safety News prima della rimozione – comunicava la presenza di casi anche in Germania (6), Svezia (4) e Paesi Bassi (2).

Anche l’Irlanda ha riportato 10 casi. Ferrero in un comunicato diffuso il 5 aprile, precisa che ad oggi nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da Salmonella. Ciò nonostante il marchio ha deciso di ritirare i prodotti “incriminati” dal mercato europeo e ora tocca anche a quello italiano, dove pare siano stati messi in vendita alcuni dei lotti “sospetti”.

Ferrero richiama i suoi prodotti anche in Italia

Ferrero Italia invita chiunque abbia acquistato il prodotto Kinder Schoko-Bons con i termini minimi di conservazione indicati a non consumarlo, a conservarlo e contattare il servizio clienti al numero verde 800 909690. L’azienda precisa che tutti gli altri prodotti, compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo.

Non c’è quindi preoccupazione per le uova Kinder e Ferrero di Pasqua già acquistati nè per i classici ovetti kinder e sorpresa. Tra l’altro, al momento, in Italia non è stato dichiarato nessun caso di salmonellosi tra i bimbi che possa essere riconducibile all’assunzione di ovetti Schoko Bons Kinder. Si invita comunque a fare attenzione.

