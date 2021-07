allarme-variante-delta:-focolai-a-catena,-contagi-in-tutta-italia

L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia torna a preoccupare: la variante Delta sta generando un nuovo aumento dei contagi.

Dopo una discesa costante nei contagi da coronavirus durata praticamente tre mesi, torna un po’ di preoccupazione anche in Italia.

Negli ultimi giorni, c’è stata infatti una lieve inversione di tendenza, con un nuovo aumento dei contagi. Numeri che comunque di per sé non sono particolarmente gravi, anche perché a tale aumento dei nuovi casi non è corrisposto un aumento sulla pressione ospedaliera.

Anzi, ricoveri, terapie intensive e attuali positivi in tutto il paese continuano la discesa. Un miglioramento partito da lontano e che ha permesso una graduale ripresa della normalità, parallelamente all’avanzare della campagna vaccinale.

Tuttavia, si guarda con timore a quanto sta accadendo in Inghilterra, dove i numeri dei contagi hanno ripreso vigore. Colpa della variante Delta, proveniente dall’India e estremamente contagiosa.

Anche in Inghilterra, per ora non c’è stato un aumento considerevole delle ospedalizzazioni e la situazione può considerarsi ancora sotto controllo. Ma la variante Delta, a quanto si apprende, è sbarcata anche nel nostro paese.

Coronavirus, la variante Delta italiana esplode in un campeggio

Stando a quanto riporta l’Ansa, in particolare, un focolaio è esploso in Puglia, all’interno di un campeggio, per la precisione a Manfredonia, in provincia di Foggia.

A essere coinvolti sarebbero stati alcuni gruppi di ragazzi, provenienti da tutta Italia, che si erano recati sul posto in vacanza.

Ministero della Salute e Regione Puglia sono al lavoro per ricostruire l’esatta catena dei contagi e rintracciare tutti i contatti delle persone positive.

Il ‘Corriere della Sera’ riferisce che sono coinvolte nel tracciamento anche Campania e Lombardia. Sarebbero 30, per il momento, i positivi riconducibili a tale focolaio, sparsi in tutta Italia. Uno sarebbe stato rintracciato nei dintorni di Milano.

Le persone che invece sono venute in contatto con i positivi, al momento, sono state circoscritte a una quarantina, tutte messe subito in quarantena.

I tamponi svolti sul personale del campeggio, in tutto circa 60 unità, hanno dato invece esito negativo.