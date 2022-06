All’asta gli immobili di Mobili Senza Frontiere, UNICEF e di altri Enti Morali

Si tratta di una procedura di vendita con la quale dal 2009 sono stati messi all’asta 1.379 lotti immobiliari di proprietà di oltre 50 tra Enti morali e istituti religiosi o altri enti senza scopo di lucro. Entro il 18 luglio 2022 sarà necessario spedire al Notaio le offerte in busta chiusa, per aggiudicarsi uno dei beni in gara. I partecipanti alle gare possono contare sulla massima trasparenza e correttezza della documentazione grazie alla garanzia del notaio preposto alla apertura delle offerte e alla redazione del verbale.

Tutti gli immobili possono essere visionati previo appuntamento con gli addetti, i quali forniranno tutta la documentazione completa, compreso il modulo da compilare per l’offerta da inviare per raccomandata al Notaio indicato. Per partecipare alla gara non è richiesto il versamento di alcuna cauzione. Il modulo di partecipazione ha un codice di sicurezza che lo rende utilizzabile esclusivamente dal soggetto al quale è stato consegnato durate il sopralluogo.

Una volta accettata l’offerta più alta, come risultante dal verbale del notaio, l’Ente proprietario invierà la richiesta formale ad effettuare un deposito cauzionale pari al 5% del prezzo. Il deposito dovrà essere costituito entro 3 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta. Si procederà poi alla stipula del compromesso con le normali procedure, e quindi al rogito. Chi si aggiudica l’immobile potrà anche richiedere un mutuo e quindi usufruire del consueto tempo necessario alla banca per consentire l’erogazione della somma per la compravendita.

È opportuno sottolineare il valore etico di questo tipo di vendite immobiliari: grazie, infatti, alla dismissione degli immobili messi in vendita con il prossimo bando di gara gli Enti potranno finanziare i propri progetti umanitari e sociali. Ancor più in questo particolare momento storico, di fondamentale importanza. Nella maggior parte dei casi gli immobili messi in vendita dagli Enti attraverso la gara di offerte provengono da lasciti testamentari o sono grandi proprietà acquistate in passato non più necessarie.

Alcuni esempi:

Attico Napoli

Villa Unifamiliare nel viterbese

È possibile consultare la lista degli immobili in gara ed il relativo regolamento sul sito www.entimorali.it che da quasi 15 anni, promuove le varie fasi di questa particolare procedura di vendita. Si avvale di professionisti qualificati operanti in tutte le regioni italiane. In questo bando sono presenti proprietà immobiliari ubicate nelle seguenti regioni: Lazio, Campania, Marche, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’UNICEF dedica una pagina nel proprio sito web ufficiale: https://www.unicef.it/media/all-asta-gli-immobili-di-unicef-e-di-altri-enti-morali-c-e-tempo-fino-al-18-luglio/

Bando di gara XXIX al link XXIX-BANDO-GARA-LUGLIO-2022-MSF-E-ALTRI.pdf (entimorali.it). video su YouTube al link https://youtu.be/L9J-Z6LZtMg . Per informazioni: info@entimorali.it