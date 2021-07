all’asta-l’nft-di-un’opera-di-banksy

Il lavoro del noto street artist Spike, creato nel 2005 in Palestina con un pezzo della barriera israeliana, va all’asta in versione Nft grazie alla startup Valuart

L’Nft di Spike di Banksy (foto: Valuart)

Banksy va all’asta. In versione Nft (non fungible token). Valuart, startup che realizza, appunto, Nft derivati da opere d’arte originali, ha annunciato la sua prima asta, che si svolge online giovedì 22 luglio alle 22.22. In vendita c’è anche l’Nft ricavato da un lavoro del famosissimo street artist. Si tratta di Spike, creata da Banksy nel 2005 in Palestina. Il 50% dei proventi andrà in beneficenza per sostenere associazioni che aiutano le vittime di conflitti. Una scelta che Banksy probabilmente approverebbe, considerando che ha armato una nave per i soccorsi nel Mediterraneo.

L’originale dell’opera è una pietra staccata da Banksy dalla barriera israeliana in Cisgiordania, su cui l’artista ha scritto la parola spike (punta, spuntone). Nel 2005 Bansky aveva nascosto l’opera da qualche parte in Palestina, spiegando in un comunicato che chi l’avesse trovata poteva mandare una mail con la parola segreta scritta sulla pietra e avrebbe ricevuto il certificato di originalità. Oggi Spike appartiene al tenore Vittorio Grigòlo, che è anche co-fondatore di Valuart. Così nasce l’idea di mettere all’asta una versione digitale originale dell’opera creata in Cgi (computer-generated imagery).

Nella versione Nft, accompagnata dalla voce di Grigòlo, si vede Spike che fluttua nello spazio, attraversa l’atmosfera terrestre e va a schiantarsi nel Mar Morto, tornando simbolicamente nel suo luolo di origine. Chi si aggiudicherà l’asta, oltre a sostenere le organizzazioni che aiutano le vittime dei conflitti, si porterà virtualmente a casa un pezzo unico. Gli Nft sono, infatti, certificati che attestano l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un oggetto digitale, che sia un’opera d’arte, un’immagine, un meme, il primo Tweet mai pubblicato o un brano musicale. Gli Nft sono gettoni digitali che vengono registrati in una blockchain e non possono essere scambiati tra loro né copiati.