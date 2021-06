alle-nozze-di-luca-argentero-e-cristina-marino-un-solo-vip-invitato,-ecco-chi-era

Sono state davvero intime le nozze che hanno unito Luca Argentero e Cristina Marino, celebrate a sorpresa il 5 giugno a Città della Pieve, il paesino umbro dove l’attore ha la residenza e un casale di proprietà in cui lui e la Marino vivono buona parte dell’anno. Arrivano nuovi dettagli sul matrimonio che l’ha unito alla collega, a circa un anno dalla nascita della loro figlia Nina Speranza. Pochi i presenti, soprattutto amici e parenti, e un solo vip invitato.

Chi era il personaggio famoso invitato alle nozze

In tempi in cui la pandemia obbliga a nozze senza assembramenti, l’attore di Doc – Nelle tue mani e la compagna, anche lei attrice (vista di recente ne Il talento del calabrone), hanno scelto una cerimonia semplice, con la festa celebrata in un bosco di ulivi vicino al loro casolare. Chi era dunque l’unica celebrità che la coppia ha voluto avere al proprio fianco? Si potrebbe pensare a uno dei tanti attori e registi con cui Argentero ha lavorato al cinema o nelle fiction. Si tratta invece di Raz Degan, come ha spiegato Tv Sorrisi e Canzoni Fausto Risini, sindaco di Città della Pieve che ha celebrato le nozze:

Prima di celebrare il matrimonio, sono andato a casa loro per un aperitivo con gli ospiti. Saranno stati una trentina. L’unico famoso era Raz Degan, poi c’erano i parenti stretti e alcuni amici di Torino e di Milano. Abbiamo gustato una serie di prodotti locali: formaggi, salumi e i classici frittini, molto buoni. Il clima era bellissimo, erano tutti emozionati.

I dettagli sul matrimonio

“Poi io e i due testimoni siamo andati in Comune, mentre la coppia ci ha raggiunti a bordo di un sidecar, che è passato nella piazza del paese, a traffico limitato durante i weekend, dove Luca e Cristina sono stati salutati dai cittadini“, ha continuato il primo cittadino, “La cerimonia è stata semplice, ma molto bella e vissuta. Non hanno pianto, erano molto controllati e carini. Io l’ho tirata un po’ per le lunghe per non farla durare il solito quarto d’ora. Abbiamo parlato da buoni amici, cercando di sdrammatizzare il momento“. La figlia Nina Speranza, ancora piccolissima (è nata il 20 maggio 2020) non era presente alla cerimonia.

L’amicizia tra Luca Argentero e Raz Degan

Argentero e Degan sono grandi amici da anni. Il primo ha prodotto The Last Shaman, il documentario cui Raz ha lavorato per cinque anni e che è uscito nel 2017: è la storia vera di un uomo che per curare la sua depressione ha cambiato vita trasferendosi nella giungla amazzonica I due hanno lavorato insieme anche in un programma dal titolo Raz & The Tribe, trasmesso su Sky Atlantic nel 2018 (e disponibile su NOW): anche in questo caso si tratta di un documentario, ma a puntate, nel quale Degan ha esplorato gli usi e i costumi di alcuni popoli tribali insieme a personaggi dello spettacolo (Argentero, appunto, ma anche Asia Argento e Piero Pelù).