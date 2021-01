Alle Young Chef Olympiad 2021 partecipa Jessica Miolo

L’emergenza sanitaria non placa l’entusiasmo per Young Chef Olympiad, le olimpiadi mondiali di cucina che vedono ogni anno la coinvolgente partecipazione di giovani chef provenienti da tutto il mondo. Nel 2021 – era stato così anche nel 2020 – la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi in India ma a causa della pandemia il tutto si svolgerà in remoto. Ogni candidato lavorerà nel proprio Paese, in cucine dedicate, per aggiudicarsi il titolo.

I partecipanti sono 50 giovani promesse della cucina per altrettanti nazioni. Le modalità di svolgimento non cambiano dalla precedente edizione: sono previste due fasi, la prima fissata per il 1 Febbraio e la seconda, a cui avranno accesso solo 10 partecipanti, il 6 Febbraio.

Jessica Miolo

Per l’Italia gareggia la diciannovenne Jessica Miolo, dell’Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto (TV), vincitrice dei mondiali 2019. Jessica raccoglie il testimone da conterranea, Giorgia Ceccato, neo diplomata al Maffioli.

“C’è un po’ di rammarico per non poter vivere l’esperienza appieno” – racconta Jessica, che freme in attesa che arrivi il fischio d’inizio.

“Disputare le gare in un contesto internazionale, incontrare altri miei coetanei da tutto il pianeta mi avrebbe sicuramente arricchita e stimolata sotto il profilo gastronomico, umano e professionale. Ma sono comunque onorata di poter rappresentare l’Italia in questa competizione e farò del mio meglio per raggiungere l’obiettivo”.