Allegri non si nasconde più: Ecco la sua nuova fiamma. “Uguale ad Ambra, sono identiche”. La foto scoop

E’ da tempo che tutti gli occhi sono puntati su Ambra Angiolini e su Massimiliano Allegri. Ma soprattutto quel che tutti vogliono sapere è chi sia la donna che ha conquistato il tecnico della Juventus, portando alla rottura della sua storia d’amore. Le pagine di gossip sono piene dei loro nomi. Una separazione avvenuta davanti all’Italia intera, con la show girl che non ha assolutamente nascosto il suo cuore spezzato. A complicare il tutto, un servizio di Striscia la Notizia, che ha deciso di consegnare il tapiro alla donna, scatenando l’indignazione di sua figlia e dell’intero mondo dello spettacolo.

Il tapiro infatti è sempre stato considerato il premio in negativo per eccellenza e secondo in molti a riceverlo non doveva essere Ambra Angiolini, ma Massimiliano Allegri. E’ lui che ha fatto una brutta figura tradendo la sua compagna e facendosi scoprire. Tapiro a parte, mentre la show girl cerca di andare avanti tra un trasloco e gli impegni lavorativi e da madre, non mancando di mostrarsi alle telecamere e raccontare il suo punto di vista, dall’altra parte c’è solo un grande silenzio. Sembra che il mondo intero del calcio si sia raccolto intorno all’allenatore per nascondere la sua relazione.

In molti hanno tentato di solcare questa barriera, ma non ci sono riusciti. “Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore, si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì” sono queste le uniche parole che i giornalisti di Oggi erano riusciti a tirar fuori dalle labbra dell’entourage di Massimiliano Allegri. Ma adesso gli indizi si fanno sempre più interessanti. Sappiamo che Ambra Angiolini ha scoperto del tradimento del suo uomo grazie a un capello biondo trovato nella sua auto.

Non solo, sappiamo anche che i sospetti sempre portare a una donna, amica di Massimiliano Allegri, che lavora nelle public relations di un famoso golf club di Torino. Quella stessa donna che la notte scorsa è stata vista, nel bel mezzo della notte, salire a casa del tecnico della Juventus. “Alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, parcheggia a 50 metri dal condominio di via Lascaris dove lui abita, citofona e poi sale per soffermarsi meno di mezz’ora” ha scritto il settimanale Oggi immortalando anche le fotografie del momento, che non lasciano spazio a dubbi.

I capelli sono più scuri. Probabilmente ha scelto di cambiare il colore per deviare i sospetti e così facendo, secondo molti, somiglia ancora di più proprio ad Ambra. Ma la signora che è salita in casa di Massimiliano Allegri è proprio lei. Probabilmente, a breve l’ex calciatore non tenterà più di tenere nascosta la sua nuova relazione. Del resto, sin dal primo momento non si è assolutamente degnato della rottura con Ambra Angiolini. Si dice anche che le abbia chiesto di pagare l’affitto per il tempo in cui la donna sarebbe rimasta nella sua casa prima di organizzare il trasloco. Sicuramente, l’uomo sarà subito corso tra le braccia della sua amante e le visite notturne lo confermano.

