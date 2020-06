Allenare la parte alta del corpo: vantaggi e benefici di un allenamento poco considerato dal punto di vista femminile.

Mi chiamo Federica Favale: Personal Trainer, Coach Online, FitModel, Titolare e Responsabile Commerciale dell’azienda AF Nutrition ( http://www.afnutrition.it ) , Blogger ( https://federicanuovo.blogspot.com/ ) e Mamma. Email: federica.favale79@libero.it INSTAGRAM: ( federica_af_nutrition) https://www.instagram.com/federica_af_nutrition/?hl=it FACEBOOK: ( Federica Favale) https://www.facebook.com/federica.favale.71/

ALLENARE LA PARTE ALTA: VANTAGGI E BENEFICI.

Premessa: punto di vista femminile.

Spesso mi è stato chiesto “ma tu alleni le gambe una sola volta e la parte di sopra 3,4,5 ecc..? io proprio non ce la faccio, sono molto debole sulle braccia.”

Proprio questa affermazione è la dimostrazione che i muscoli della parte superiore del corpo vengono meno utilizzati nell’allenamento dalle donne e di conseguenza danno problemi nella vita quotidiana. Questo è anche il motivo per cui l’upper body con il passare degli anni perde prima di tonicità e bellezza e soprattutto nel sesso femminile si evidenziano i punti “critici” come il tricipite, per citarne uno.

Perchè è importante allenare la parte alta del corpo?

Se vogliamo guardare il lato puramente estetico io ritengo, anche in una donna, una parte alta allenata molto sexy. Non mi piace l’effetto” tendina” che assume il tricipite cadente. Una schiena ben allenata fa stare più dritte e offre un migliore Vshape. Per non parlare della spalla che assume quella bella forma arrotondata e dà una vestibilità migliore alle maglie smanicate e ai vestitini con le bretelline. OK, io sono di parte! e allora vogliamo parlare dal punto di vista della salute?

Una parte alta non allenata aumenta in maniera esponenziale il rischio di infortunio nella vita quotidiana ad esempio quando solleviamo le famigerate casse di acqua o le buste della spesa. I problemi più comuni sono dolore all’articolazione delle spalle,collo e mal di schiena. Per rifare il letto o semplicemente per prendere al volo un giocattolo lanciato da nostro figlio o peggio ancora per evitare di far cadere l’ultimo modello di iphone:di nuovo mal di schiena, stiramenti e contratture. E anche di più perchè permette di evitare posture scorrette con conseguenti, soliti, mal di schiena. Muscoli della parte superiore del corpo allenati fanno vivere in salute e rallentano la fisiologica degenerazione dovuta all’invecchiamento. Offrono una migliore mobilità articolare, forza e densità ossea prevenendo osteopenia e osteoporosi. C’è un rafforzamento di tendini e legamenti, riduzione della pressione, del colesterolo LDL e dei trigliceridi. Per non parlare poi della prevenzione e del trattamento di malattie metaboliche come diabete, obesità ad esempio, e malattie neurologiche come ansia e depressione per citarne solo alcune.

Quindi? servono altre scuse?