Allerta massima per i wurstel infetti, Già tre morti in Italia. Ecco la famosa marca, fate attenzione

Sono già tre i morti a causa del batterio presente nei wurstel che sono stati segnalati dal Ministero della Salute. L’allarme è stato lanciato a livello europeo, visto che il prodotto incriminato viene venduto anche in Spagna. Si tratta dei famosissimi salsicciotti di carne che sono prodotti dall’azienda agricola Tre Valli – IT 04 M CE. Ma vediamo la nota con cui è stato ordinato il loro ritiro dal mercato: “Le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro, istituito per fronteggiare la diffusione del batterio, hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 nei wurstel a base di carni avicole”.

“La presenza è stata confermata anche dai campionamenti effettuati presso lo stabilimento. L’azienda ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi (1785417 e 01810919) e, in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022. Ha inoltre messo in atto una comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui prodotti direttamente nei punti vendita”. Infatti nei supermercati sono stati già affissi i cartelli informativi che avvertono i consumatori del ritiro di questi pericolosissimi wurstel.

La listeriosi è una malattia infettiva che può essere causata dal consumo di alimenti contaminati, come nel caso di questi specifici wurstel. Rispetto ad altre tossinfezioni alimentari la listeriosi può causare complicanze potenzialmente letali. Le persone più sensibili alle infezioni da Listeria sono gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati ed i soggetti immunocompromessi (es. pazienti oncologici e malati di AIDS). Nei casi meno gravi, la sintomatologia è simil influenzale e gastroenterica, quindi compaiono febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari, nausea e diarrea.

La forma invasiva, invece, è dovuta alla diffusione dell’infezione dal tessuto intestinale ad altri distretti corporei (circolo ematico, SNC, cuore ed utero); le manifestazioni variano a seconda dell’organo colpito e comprendono reazioni cutanee, batteriemia, encefalite, meningite, endocardite e peritonite. Se contratta in gravidanza, la listeriosi aumenta il rischio di corioamnionite, aborto spontaneo, parto prematuro, morte intrauterina e gravi patologie neonatali. I molti casi di listeriosi riscontrati negli ultimi mesi sono stati ricondotti alla presenza del batterio nei wurstel diffusi in tutta Italia e non solo.

E’ importantissimo controllare se in casa vi sono i wurstel degli stessi lotti incriminati. Ma per prevenire la listeriosi è importante utilizzare anche altre misure di prevenzione: cuocere bene i cibi; consumare gli alimenti subito dopo la cottura; riscaldare anche i cibi già pronti presi dai banconi dei supermercati; evitare di consumare latte non pastorizzato; lavare bene frutta e verdura da consumare crude; evitare il contatto tra cibi crudi e cotti; lavare bene le mani con acqua e sapone dopo aver toccato cibi crudi e pulire con un detersivo gli utensili i contenitori e le superfici che sono entrate in contatto con questi alimenti.

Allerta massima per i wurstel infetti, Già tre morti in Italia. Ecco la famosa marca, fate attenzione scritto su Più Donna da Maria Costanzo.