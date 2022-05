Allerta Meteo: Arriva Hannibal, sarà il week end più caldo della storia. Fino a 36° all’ombra, ecco quando

Meteo: Hannibal alla massima potenza, nel corso delle prossime ore, ed in particolare nel weekend, le temperature saliranno ulteriormente. Siamo già arrivati a valori record con 33°C all’ombra in Pianura Padana ma il termometro salirà ancora, anche di 2-3 gradi. Arriveremo a 35-36°C in pianura, in particolare al Nord ed in Sardegna con uno scarto rispetto alla norma fino a 12-13°C. Ricordiamo infatti che a maggio in Italia le temperature massime oscillano normalmente intorno ai 22-23°C: esattamente 1 mese prima del solstizio d’Estate potremo battere numerosi record assoluti per questo mese. Lo riferisce l’Adn Kronos.

In altre parole potrebbe essere il mese di maggio più caldo della storia meteo italiana, soprattutto per la Pianura Padana. Alcuni record che rischiano di essere stravolti dal picco del caldo previsto nel weekend sono attualmente intorno ai 32-33°C, verrebbero battuti ampiamente dal rovente Hannibal. Caratteristica ancora più allarmante di questa fase anticiclonica nordafricana è la persistenza: siamo in compagnia del ‘Cammello’, come viene definito l’anticiclone africano, da più di una settimana, e non vediamo segnali di cedimento importanti a breve.

Una situazione estrema che monitoreremo; intanto Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che all’AdnKronos che il caldo raggiungerà il suo apice sabato 21 maggio, un mese esatto prima dell’inizio dell’Estate astronomica: il solstizio, il giorno in cui il sole è più alto sopra l’orizzonte, avverrà alle 11.13 del 21 giugno ma oramai gli ombrelloni e le creme solari saranno già indispensabili da settimane.

Meteo maggio: 35 gradi, che estate sarà?

I 35 gradi che si prevedono nel fine settimana in varie località potrebbero battere i record per le temperature più alte mai raggiunte nel mese di maggio in Italia. Certo, non sono i 51 gradi registrati in Pakistan e nemmeno i 40 di Marrakech dei giorni scorsi — normali in Marocco, ma non così presto —, si tratta però di un livello che ricorda molto da vicino quello toccato nelle nostre regioni nel 2003.

E non sono ricordi piacevoli. Il maggio rovente del 2003 fu l’anticamera di un’estate caldissima che si potrebbe verificare anche quest’anno. «Il Centro europeo di previsioni meteo (Ecmwf) indica in 2-3 gradi l’aumento delle temperature della prossima estate rispetto alla media trentennale», spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di IlMeteo.it, pur con la prudenza relativa a previsioni a lungo termine (2-3 mesi).

Il ricordo del 2003

L’anticiclone di maggio 19 anni fa favorì la persistenza di valori termici elevati che si scatenarono poi in agosto. In Francia nel 2003 l’ondata di calore provocò almeno 15 mila vittime. Per l’Italia le statistiche indicano diverse migliaia di morti in più rispetto all’estate precedente. In seguito alla lunga estate calda del 2003, due anni dopo venne varato dal ministero della Salute il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo con il monitoraggio a tre colori delle principali città.

Il rapporto Onu sul meteo

Il più recente rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) evidenzia come gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre. Quindi il picco previsto di 35 gradi nel weekend fa ancora più impressione. E allarma perché siamo solo in maggio. L'anno scorso in Sicilia si raggiunsero i 48,8 gradi, record europeo frantumato. Ma era agosto. «Un record impressionante — dice Tedici —, che potrebbe essere raggiunto o superato». A Milano il valore più alto di maggio è stato fissato a 35,5 °C nel 2009. Il record è in bilico. «Dipende dall'umidità», spiega l'esperto meteo. «Se è molto elevata il termometro sale di meno, ma aumenta la sensazione di afa e il disagio per le persone».

