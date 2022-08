Allerta Meteo: in arrivo 15 giorni da incubo. Pioggia e grandine senza fine. Ecco le Regioni dove finisce l’Estate

Secondo il Meteo, nei prossimi 15 giorni le temperature dovrebbero cambiare. Quella del 2022 è stata una delle estati più calde di sempre. Le temperature sono infatti arrivate fino ad oltre 40 gradi in moltissime regioni di Italia. Il caldo è arrivato prepotente fin da giugno. Già da metà agosto però il calore asfissiante ha lasciato il posto a qualcosa di più sopportabile. Qualcosa continuerà a cambiare nelle prossime due settimane con un picco verso il basso delle temperature. Vediamo in quali zone d’Italia.

Sembra che l’estate 2022, arrivata in anticipo stia per lasciarci sempre in anticipo. Stando al meteo, le prossime due settimane vedranno un calo delle temperature che decreterà la fine della bella stagione. Sono in arrivo perturbazioni che metteranno da parte il caldo afoso degli ultimi mesi. Ci sarà un graduale crollo delle temperature, concentrato soprattutto nel centro nord. Insomma, la sofferenza sta per finire e sta per farlo prima di quanto si potesse immaginare.

In realtà, già dopo la prima settimana di Agosto, le piogge hanno iniziato ad infastidire i bagnanti ed i turisti in vacanza e non solo al centro nord. Anche in Campania, Calabria e Sardegna le perturbazioni ed il mal tempo non sono mancati. È anche vero però che si è trattato di qualcosa di lieve, di un accenno. Niente a che vedere con quello che ci aspetterà nelle prossime due settimane secondo quanto dichiarato dal meteo. Negli ultimi 3 giorni sembra essere tornato il caldo ma non illudetevi, durerà ancora per poco.

Le indicazioni del meteo però non riguardano tutto lo stivale. Quel che è certo è che in tutta Italia si tornerà a respirare un clima più mite. Le differenze climatiche tra nord e sud però non smettono di farsi sentire. Infatti, nei prossimi 15 giorni arriverà un vortice atlantico che causerà perturbazioni e abbassamento generale delle temperature. Tuttavia, al nord sono previste forti piogge e forti abbassamento della temperatura già da questo venerdì. Al contrario, al sud, tornerà finalmente il sole anche se le temperature saranno comunque più basse rispetto a quelle dei mesi precedenti.

Il maltempo quindi inizierà ad insediarsi prima al settentrione per poi arrivare al centro Italia. Il sud, per il momento, può continuare a godersi il sole anche se con un’aria più fresca e sopportabile. Per coloro che volevano programmare una vacanza culturale al sud, questo è il momento giusto. In generale però possiamo finalmente dire addio, in tutta Italia, al caldo torbido e asfissiante che hanno caratterizzato l’estate 2022. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Allerta Meteo: in arrivo 15 giorni da incubo. Pioggia e grandine senza fine. Ecco le Regioni dove finisce l’Estate scritto su Più Donna da Imma Bartolo.