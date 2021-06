All’età di 47 anni si mostra così, ma ricordate com’era da giovanissima? Resterete sbalorditi!

Attualmente, Victoria Beckam è una donna splendida e meravigliosa, ma ricordate com’era da giovanissima? Stenterete a crederci.

Ricordate com’era Victoria Beckam da giovanissima? Fonte Foto: Instagram

È una delle donne più invidiate del mondo, Victoria Beckam. Diventata moglie del grandissimo David nel lontano 1999, l’ex delle Spice Girls vanta di un successo davvero impressionante. Anche perché, diciamoci la verità, oltre ad essere una donna in carriera a tutti gli effetti, anche lei vanta di un fascino più che incredibile. E le sue numerose fotografie presenti su Instagram ce ne danno ampia testimonianza. A questo punto, però, vi chiediamo: oggi è bellissima, ma ricordate com’era Victoria Beckam da giovanissima?

Attualmente, Victoria Beckam è una stilista di fama, eppure è davvero impossibile dimenticare i suoi esordi nel mondo dello spettacolo come voce delle Spice Girls. Ricordate quei momenti? È davvero impossibile dimenticarli, avete ragione? Ebbene: ricordate, però, com’era la cantante in quegli anni? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, quando vedrete lo scatto del passato, anche voi resterete di stucco. Perché? “Giudicate” con i vostri occhi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Victoria Beckam da giovanissima, ricordate com’era?

Proprio recentemente vi abbiamo mostrato il “sorprendente” cambiamento di Geri Halliwell ed Emma Bunton dopo il fenomeno “Spice Girls”. Con Victoria Beckam, invece, tentiamo di fare il processo inverso. Attualmente, la moglie del grandissimo e talentuoso calciatore David è davvero splendida e straordinaria. Siete curiosi, però, di sapere com’era da giovanissima? E, soprattutto, ai suoi esordi nella famosa band musicale? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Quando è entrata a far parte delle “Spice Girl”, Victoria Beckam era davvero giovanissima. Pensate, aveva soltanto 22 anni quando, per la prima volta in assoluto, la cantante britannica si esibiva con le altre quattro splendide ragazze. Siete curiosi, però, di ricordare com’era in quegli anni? Vi accontentiamo immediatamente:

Fonte Foto: Youtube

È proprio lei, si! Questo scatto ritratto in alto, infatti, risale al videoclip della canzone “Say You’ll be There”, risalente agli anni 1996. Davvero impressionante, vero? E il motivo di tale affermazione è piuttosto semplice. Nonostante siano passati 25 anni da questo momento, non soltanto Victoria Beckam è sempre identica, ma è pur sempre fantastica!