alliance-agri-star-ii:-12-misure-aggiuntive-per-proseguire-sulla-strada-del-successo

Sono un totale di 12 le misure che si vanno ad aggiungere alla già fortunata gamma di pneumatici radiali per trattori Alliance Agri Star II, per un portfolio ancora più completo. Ordinabili tramite la rete di distribuzione Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) presente in tutta Europa. “Osserviamo con grande orgoglio che i clienti di mercati diversi, come Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia e Russia, per esempio, apprezzano enormemente lo pneumatico Agri Star II e ci forniscono feedback estremamente positivi tramite i nostri tecnici sul campo e i distributori nostri partner”, afferma Angelo Noronha, Presidente per l’Europa di ‎Yokohama Off-Highway Tires.

I vantaggi percepiti dai clienti

Il pneumatico Alliance Agri Star II offre caratteristiche superiori in termini di prestazioni, trazione prolungata, lunga durata e design e quindi un ottimo rapporto qualità/prezzo. Queste caratteristiche sono fortemente premiate dal mercato, una tendenza che fa di questo modello di pneumatico una storia di successo in continua crescita.

“Vedere che la qualità e le prestazioni degli pneumatici Alliance, e in particolare di Agri Star II, ricevono riconoscimenti sempre maggiori ci sprona a continuare su questa strada. E il riscontro diretto è nel feedback dei clienti di diversi mercati,” sottolinea Angelo Noronha, e fornisce qualche esempio: “Dalla Francia abbiamo ricevuto commenti speciali riguardo al buon equilibrio tra aderenza e protezione del terreno, a efficienza e qualità e a un livello di prestazioni e comfort ritenuto equivalente a quello di marchi più costosi, che determina quindi un rapporto prezzo/prestazioni estremamente favorevole per Agri Star II. I commenti dall’Italia si concentrano particolarmente sulla maggiore aderenza, sulla trazione più potente e sulla notevole stabilità in campo anche quando il suolo è bagnato, oltre a esaltare le caratteristiche autopulenti, indicate come decisamente superiori a quelle dei marchi utilizzati in precedenza. In un altro esempio, i clienti spagnoli commentano tra le altre cose le straordinarie esperienze con il marchio Alliance in generale e lo pneumatico Agri Star II in particolare, tanto che i clienti raccomandano questo modello di pneumatico ad altri agricoltori. E naturalmente non bisogna dimenticare che Agri Star II è candidato come “Migliore pneumatico per l’agricoltura” nell’ambito del prestigioso premio spagnolo Hevea, posticipato a marzo 2022.”

Le nuove misure di Agri Star II

Vengono lanciate 12 nuove misure. Le nuove misure per la serie 70 comprendono: 240/70R16, 360/70R28, 520/70R30, 260/70R20, 580/70R42. Da ora, per la serie 85 possono essere ordinate anche le seguenti misure: 250/85R24, 280/85R20, 320/85R34, 420/80R46. La serie 90-95: 210/95R16, 320/90R42 e 420/90R30.

Tutte queste nuove misure sono realizzate nel rispetto della filosofia di design che caratterizza questo pneumatico.

The post Alliance Agri Star II: 12 misure aggiuntive per proseguire sulla strada del successo appeared first on Pneusnews.it.